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06 luglio 2026, Aggiornato alle 14,07
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Armatori 06/07/2026

Nova Marine festeggia 45 anni e si regala due giganti del mare

Celebrazione a Napoli per la compagnia di Lugano che fa capo alle famiglie Romeo e Gozzi

Da sinistra: Vincenzo, Laura, Giovanni ed Antonello Romeo

Virata di bordo storica per il Gruppo Nova Marine Carriers di Lugano che fa capo alle famiglie Romeo e Gozzi. La compagnia, che è stata fondata nel 1981 da Giovanni Romeo e che controlla e gestisce una flotta di più di 120 unità, occupando gradualmente il segmento delle navi bulk carrier e cementiere di piccole e medie dimensioni, ha compiuto il salto di qualità investendo per la prima volta nel comparto altamente competitivo delle Kamsarmax, nome che contraddistingue navi comprese fra le 80.000 e le 85.000 tonnellate di portata lorda (dwt).

Nova Marine Carriers ha infatti acquisito il controllo di due unità di questo size, la Sider Andromeda, costruita nel 2022 nel cantiere cinese Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co e impiegata in prevalenza nel trasporto di cereali; quindi la gemella Sider Antares; entrambe le navi verranno gestite dal nuovo desk panamax di Nova Marine.

L'operazione che segna l'ingresso della compagnia guidata da Vincenzo Romeo nel comparto dei grandi trasporti oceanici, confermando per altro una presenza di Nova Marine in cinque continenti, nonché una parallela accelerazione sul fronte del business logistico, con una successione di investimenti in importanti terminal portuali, è stata annunciata a margine della festa per i 45 anni dalla nascita della società di navigazione ormai saldamente radicata in Svizzera, a Lugano.

"Siamo sempre stati e rimaniamo – è il commento dei vertici del Gruppo, anche a proposito dell'evento che ha richiamato a Napoli, presso la suggestiva cornice del Real Bosco di Capodimonte, più di 700 ospiti provenienti da ogni parte del mondo – un gruppo e una famiglia riservata, che vede nel low profile uno dei suoi fattori identificativi più autentici. Tuttavia abbiamo pensato fosse giunto il momento di festeggiare insieme con una comunità di collaboratori, clienti, partner commerciali, operatori delle costruzioni navali che in questi anni ha creduto in noi, è cresciuta con noi, consentendoci di affrontare e vincere sempre nuove sfide".

Tag: armatori

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