Networking e territorio: bilancio per i "Customer Day" del Gruppo Tarros

Tre appuntamenti in un anno, tre città e un unico obiettivo: rafforzare il dialogo con clienti e partner attraverso un'esperienza che unisce business, cultura e relazioni. Con gli eventi di giugno 2025 a Genova, ottobre 2025 a Napoli e giugno 2026 a Milano, il Gruppo Tarros ha consolidato il format dei Customer Day, un'iniziativa che ha coinvolto complessivamente oltre 500 clienti e partner, pensata per favorire il networking tra il team commerciale e i clienti, ma anche per creare nuove opportunità di confronto e collaborazione tra gli stessi operatori del settore.

Elemento distintivo dell'iniziativa è un format originale che abbina la presentazione del Gruppo a una performance teatrale d'autore, ideata appositamente per ogni tappa e ispirata alla città ospitante. Le tre edizioni si sono svolte in location di prestigio: la Terrazza del Galata - Museo del Mare di Genova, il rooftop dell'Hotel Mediterraneo di Napoli, con vista sulla Stazione Marittima e sul Golfo, e il Castello di Sulbiate, alle porte di Milano.

«I Customer Day rappresentano un'opportunità concreta per consolidare il rapporto con i nostri clienti in un contesto che favorisce il dialogo, l'ascolto e la condivisione di esperienze. La risposta ricevuta nelle tre edizioni conferma che investire nella qualità delle relazioni è un elemento distintivo della nostra strategia commerciale e un valore aggiunto per tutti i partecipanti», dichiara Valentina De Bernardi, Chief Commercial Officer del Gruppo Tarros.

«Abbiamo progettato un format capace di raccontare il Gruppo Tarros in modo autentico, valorizzando il legame con i territori che ci ospitano e offrendo ai nostri interlocutori un'esperienza che va oltre la tradizionale presentazione aziendale. I risultati ottenuti ci incoraggiano a sviluppare ulteriormente questa iniziativa, portandola in altre aree d'Italia e, progressivamente, anche all'estero, come strumento di promozione del Gruppo, di networking e di diffusione dei nostri valori», aggiunge Mauro Solinas, External Relations Director del Gruppo Tarros.

Per il Gruppo Tarros, il successo delle prime tre edizioni conferma l'efficacia di un modello che integra contenuti, relazioni e valorizzazione del territorio, ponendo le basi per un calendario di nuovi appuntamenti destinati a coinvolgere un numero sempre maggiore di clienti e partner, in Italia e nei mercati internazionali in cui il gruppo armatoriale è presente.