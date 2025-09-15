|
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
Armatori 15/09/2025

Navigazione sostenibile, accordo tra Ignazio Messina e la norvegese Jotun

L'azienda scandinava è leader nella produzione di pitture speciali da applicare sugli scafi


Un accordo commerciale nato all'insegna della sostenibilità quello che la Ignazio Messina & C. ha stipulato con l'azienda norvegese Jotun, leader nella produzione di pitture speciali da applicare sulle navi. I vertici del gruppo armatoriale italiano si sono recati nel paese scandinavo, in particolare nella cittadina di Sandejord, per sottoscrivere ufficialmente un'intesa per l'utilizzo sulla Jolly Rosa dell'HullSkater HSS, sviluppato in collaborazione con Kongsberg e utilizzato per permettere una pulizia proattiva dello scafo, in modo da mantenerlo liscio e libero da elementi marini che ne alterino l'idrodinamicità.

Le operazioni sono svolte da un apparecchio azionato da remoto. Utilizzando potenti magneti, aderisce alle pareti esterne della nave e ne monitora l'intera superficie sotto la linea di galleggiamento. Dove necessario, la macchina rimuove il limo che (se lo si lascia accumulare) potrebbe nel tempo concorrere a peggiorare le prestazioni della navigazione. Questo tipo di intervento aiutera la Ignazio Messina a raggiungere gli obiettivi di emissioni imposte dall'Unione Europea e dall'International Maritime Organization (Imo). Messina beneficerà anche del programma HullKeeper di Jotun, che consente il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e la valutazione del rischio di vegetazione.
    

