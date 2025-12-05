|
07 dicembre 2025
Armatori

Navigazione autonoma, Samsung Heavy ed Evergreen sperimentano la gestione da remoto

Inaugurato a Taiwan il primo centro di monitoraggio sviluppato congiuntamente da un cantiere navale e da un armatore


Samsung Heavy Industries ed Evergreen hanno inaugurato il primo centro di monitoraggio remoto sviluppato congiuntamente da un cantiere navale e da un armatore. Si tratta del passo successivo di un progetto in corso tra le due aziende che anticipa l'era della navigazione autonoma da remoto.

Il Samsung Remote Operation Center, riferisce Maritime-Executive, è stato istituito presso la sede centrale di Evergreen a Taipei, Taiwan. Il cantiere ha equipaggiato le nuove portacontainer di Evergreen con un sistema di navigazione basato sull'intelligenza artificiale durante una traversata del Pacifico di 10.000 chilometri (6.200 miglia). 

Il sistema ha monitorato le operazioni della nave e analizzato le condizioni meteorologiche e di rotta ogni tre ore. Senza l'intervento dell'equipaggio, il sistema ha eseguito 104 regolazioni di guida ottimali e ha controllato automaticamente la nave 224 volte. Le aziende hanno riferito che il sistema ha aumentato il risparmio di carburante e garantito un orario di arrivo preciso.
 

