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Armatori 04/05/2026

Navi cisterna, varata in Cina "Lucia Cosulich"

Si tratta della seconda di quattro unità gemelle methanol-ready IMO II


Presso il cantiere Taizhou Maple Leaf Shipyard in Cina, è stata varata la nave Lucia Cosulich, seconda unità della serie nel percorso della Ma-rine Energy unit verso combustibili marini alternativi e soluzioni di bunkering più sostenibili per la compagnia Fratelli Cosulich.

La cerimonia si è svolta presso il cantiere Taizhou Maple Leaf Shipyard in Cina, riunendo team di progetto, partner e stakeholder per celebrare il passaggio della nave dal cantiere al mare: un momento che conferma la concretezza del percorso di crescita del Gruppo nel settore marine energy. 

Significativa la presenza di Lucia Cosulich, in qualità di mad¬rina della nave. Nel suo discorso, ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le persone coinvolte, sottolineando il valore della collaborazione che ha reso possibile questo progetto, a supporto del per¬corso dell'industria verso il net zero. Con il tradizionale taglio del nastro, Lucia Cosulich è stata ufficialmente varata ed è entrata nelle fasi finali che precedono il completamento e la consegna.

Seconda di quattro unità gemelle methanol-ready IMO II, Lucia Cosulich fa parte di una strategia più ampia volta a costruire una flotta capace di rispondere sia alle esigenze attuali sia a quelle emergenti legate ai combustibili marini. Progettata fin dall'inizio con predisposizione al metanolo, la nave riflette un approccio pragmatico alla transizione energetica: integrare la capacità di utilizzare combustibili alternativi con la flessibilità necessaria per operare in modo efficiente nel mercato di oggi. 

Grazie a caratteristiche progettuali chiave, tra cui il rivestimento delle cisterne cargo in epossifenoli¬co e sistemi predisposti per la futura integrazione di nuovi combustibili, Lucia Cosulich è stata costru¬ita per rispondere all'evoluzione delle esigenze operative e normative, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Ogni unità di questa serie rafforza la capacità del Gruppo di offrire soluzioni di bunkering affidabili. Con il varo di Lucia Cosulich, questa visione continua a prendere forma.
 

Tag: petroliere

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