Nave Italia, prosegue la campagna solidale 2026

Il brigantino della Fondazione Tender to Nave Italia lascia la Puglia e naviga verso la Sicilia insieme a "Rotte di autonomia", il progetto promosso da AFAID Marche ODV che dal 7 all'11 luglio ospiterà tredici ragazzi con diabete mellito di tipo 1. Il progetto si articola in un percorso educativo pensato per promuovere l'autonomia personale, la consapevolezza nella gestione della patologia e l'inclusione sociale dei giovani pazienti insulinodipendenti di età compresa tra i 15 e i 23 anni.

Attraverso le rigorose ma coinvolgenti dinamiche della vita di bordo, la collaborazione quotidiana con l'equipaggio della Marina Militare e la condivisione di responsabilità e compiti, i partecipanti saranno accompagnati verso una gestione sempre più autonoma e responsabile del diabete mellito. Le attività laboratoriali e marinaresche, unite all'esperienza della convivenza in un contesto educativo e formativo, contribuiranno a rafforzare l'autostima, la fiducia nelle proprie capacità e il senso di responsabilità. Allo stesso tempo, favoriranno il mutuo aiuto, la condivisione delle esperienze e lo sviluppo di solide dinamiche di cooperazione tra pari, strumenti fondamentali per affrontare con maggiore serenità il percorso di crescita e la delicata transizione verso l'età adulta.

La campagna 2026 di Fondazione Tender To Nave Italia ETS, che proseguirà fino al 31 ottobre toccando 19 porti italiani, accoglierà circa 300 ragazzi e 100 accompagnatori, per un totale di oltre 400 partecipanti, confermandosi ancora una volta un'esperienza unica e inclusiva, un percorso strutturato e consolidato che ogni anno coinvolge centinaia di giovani e operatori.

Un viaggio lungo l'Italia, da nord a sud, che intreccia esperienze educative, sociali e terapeutiche, accomunate dall'utilizzo del mare come strumento di crescita e inclusione. Fondamentale in questo percorso sarà la cooperazione con l'equipaggio della Marina Militare, con cui i partecipanti saranno chiamati a condividere la vita di bordo e le attività quotidiane.

Tra le prossime tappe della Campagna di Nave Italia, dal 14 al 18 luglio la rotta sarà Messina–Palermo con ASL 1 Imperia, seguita dal 21 al 25 luglio da Casa Ronald McDonald Italia ETS. Dal 28 luglio al 1° agosto sarà invece protagonista la Confederazione Nazionale delle Misericordie Italia, mentre dal 4 all'8 agosto navigheranno i Giovani Diabetici di Novara sulla tratta tra La Maddalena e La Spezia, prima della pausa estiva.