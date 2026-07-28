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28 luglio 2026, Aggiornato alle 16,22
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Politiche marittime 28/07/2026

Napoli, sgomberati a Coroglio due stabilimenti balneari abusivi

L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di liberare un'area demaniale marittima di circa 2.000 metri quadrati


Nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", la Guardia Costiera di Napoli - congiuntamente e in stretta sinergia con il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli e dell'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale – ha sgomberato nel capoluogo campano un'area demaniale marittima di circa 2.000 metri quadrati sul litorale di Coroglio, dove sono stati realizzati due stabilimenti balneari abusivi, ovvero senza nessun titolo autorizzativo. 

Peraltro, in forza di un'ordinanza di interdizione all'ingresso e alla sosta dell'area demaniale interessata, emessa dalla competente Autorità di Sistema Portuale, la stessa è stata sgomberata anche dai bagnanti presenti. Gli allestimenti ritrovati negli stabilimenti abusivi, 80 ombrelloni, 57 lettini, 8 sdraio, 164 sedie e 41 tavoli in plastica, sono stati sottoposti a sequestro penale, così come le attrezzature destinate alla somministrazione di bevande fresche e alimenti confezionati che venivano venduti agli utenti presenti in spiaggia.
 

Tag: guardia costiera - ambiente

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