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05 maggio 2026, Aggiornato alle 15,39
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Infrastrutture 05/05/2026

Napoli, la Stazione Dohrn avvia il monitoraggio robotizzato del plancton

Per la prima volta nel Mediterraneo viene installato l'Imaging FlowCytobot


La Stazione Zoologica Anton Dohrn mette in funzione l'Imaging FlowCytobot (IFCB) nel Golfo di Napoli, prima installazione in assoluto nel Mar Mediterraneo di una tecnologia d'avanguardia, destinata a rivoluzionare la comprensione e la salvaguardia degli ecosistemi marini.

La "Sentinella" invisibile della salute dei mari
Sebbene invisibili a occhio nudo, gli organismi planctonici sono i pilastri della vita sul pianeta. Il fitoplancton, la componente autotrofa, è il vero "polmone blu" della Terra: produce circa la metà dell'ossigeno che respiriamo e assorbe enormi quantità di anidride carbonica. Poiché le comunità planctoniche mutano con estrema rapidità, i tradizionali campionamenti manuali e le analisi successive in laboratorio sono spesso insufficienti a monitorare i meccanismi di risposta degli ecosistemi ai cambiamenti. L'IFCB, prodotto da McLane Research Lab, supera questo limite offrendo una tecnologia per automatizzare il campionamento, il conteggio e l'identificazione in tempo reale.

Tecnologia e Intelligenza Artificiale al servizio del mare
L'IFCB è installato sulla boa elastica Meda B della Stazione Dohrn, una piattaforma tecnologica alimentata da pannelli solari e dotata di una stazione meteorologica e di sensori per misurare temperatura, salinità, correnti. Questo "microscopio sottomarino" analizza l'acqua ininterrottamente, catturando fino a 30.000 immagini ad alta risoluzione ogni ora. La vera rivoluzione risiede nell'integrazione con l'Intelligenza Artificiale: la mole enorme di dati viene analizzata da algoritmi di machine learning che identificano automaticamente specie, forme e dimensioni degli organismi. Questo permette ai ricercatori di monitorare la salute del mare con una precisione e una velocità senza precedenti.

Tag: ambiente

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