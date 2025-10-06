|
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Infrastrutture - Personaggi 06/10/2025

Napoli, il saluto di Annunziata: "Quattro anni di sfide e successi"

Con l'addio del commissario straordinario, giunge la notizia della ripresa dei lavori per il completamento di "Porta Ovest" a Salerno

Andrea Annunziata

Andrea Annunziata, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale si è dimesso dall'incarico con decorrenza 7 ottobre. Sarà sostituito nell'incarico da Eliseo Cuccaro, a partire da domani. Arriva anche l'ok del Mit per la variazione di bilancio necessaria per il completamento del progetto "Porta Ovest" in corso nel porto di Salerno.
 
"Grazie - ha detto Annunziata - al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e al viceministro Edoardo Rixi per la fiducia accordatami. Il lavoro fatto in questi quattro anni oltre a raggiungere importanti risultati, ha creato tutti i presupposti per delineare un roseo futuro ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. L'approvazione del documento di programmazione strategica dell'Adsp del Mare Tirreno Centrale e i tre piani regolatori dei porti, sono strumenti indispensabili per accompagnare la crescita di questi scali. In particolare con gli interventi finanziati dal Pnrr (con alcuni cantieri chiusi in anticipo) e i lavori che stanno accompagnando la transizione ecologica, nei prossimi anni, aumenterà ancora di più la competitività dei porti del Sistema. Come ho avuto modo di ribadire nella mia lettera di dimissioni al ministro Salvini, sono e resto a disposizione per accompagnare la transizione della nuova governance a cominciare dal passaggio di consegne al dottor Eliseo Cuccaro a cui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro".

La "Porta Ovest"
Con il saluto di Annunziata, arriva anche la notizia ufficiale che sarà completato il progetto "Porta Ovest" in corso al porto di Salerno. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la delibera del commissario straordinario n. 259 del 29 luglio 2025 che prevede un assestamento e prima variazione al bilancio di previsione 2025. La variazione di bilancio ha interessato fondi per 21 milioni di euro necessari per completare l'opera, anticipati da questa Adsp ma oggetto di un protocollo d'intesa siglato con la Regione Campania che ha investito nell'opera. Grazie all'approvazione di questo provvedimento, comunicata dal direttore generale dei Porti, Donato Liguori, riprenderanno nelle prossime settimane i lavori di Salerno Porta Ovest. 


 

