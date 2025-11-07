|
07 novembre 2025, Aggiornato alle 09,25
Armatori - Infrastrutture 04/11/2025

Napoli, carico eccezionale sulla nave "MSC Dubai VII"

L'operazione è stata gestita dalla società di spedizioni internazionali Sticco Sped. Il carico di 46 tonnellate in viaggio per il Perù


Un carico eccezionale di grosse dimensioni è stato imbarcato lo scorso 31 ottobre sulla portacontainer Msc Dubai VII. A gestire l'intera operazione di trasporto e carico del cassone dal peso di 46 tonnellate e di dimensioni ragguardevoli (4,36 metri x 2,73 x 4,20) è stata l'azienda napoletana di spedizioni internazionali Sticco Sped srl. Il carico eccezionale era costituito da una pressa industriale prodotta da un'azienda in provincia di Avellino che è stato trasportato al porto di Napoli con destinazione Perù.

Visibilmente soddisfatti alla Sticco Sped per il successo dell'operazione «che – spiegano – ha richiesto una particolare pianificazione con controlli di sicurezza e certezza nei tempi con costante ed assidua assistenza da parte di tutto il personale della nostra azienda di spedizioni».

Tag: porti - napoli

