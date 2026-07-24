Naples Shipping Week: la cena di chiusura alla Stazione Marittima

La Stazione Marittima di Napoli farà da cornice alla cena di chiusura della settima edizione della Naples Shipping Week (NSW26). Una sede dal forte valore identitario, che rappresenta la naturale sintesi dello spirito della manifestazione: creare un momento di confronto tra il cluster marittimo, le istituzioni, le imprese, il mondo della ricerca e la cittadinanza, valorizzando il ruolo strategico dello shipping e della logistica per lo sviluppo economico del Paese. Come titolo della cena di chiusura è stato scelto La Porta del Mediterraneo per omaggiare la Stazione Marittima, uno dei principali accessi della città sul mare e simbolo del ruolo di Napoli, crocevia del Mediterraneo.

Per Tomaso Cognolato, amministratore delegato della Stazione Marittima di Napoli, "concludere la Naples Shipping Week alla Stazione Marittima di Napoli ha un valore che va oltre l'aspetto simbolico. Questo luogo è da sempre il punto di incontro tra la città e il suo mare, tra persone, imprese e istituzioni che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell'economia del territorio e del Paese. Ospitare una manifestazione che riunisce da sempre l'intero cluster marittimo-portuale italiano significa valorizzare il ruolo della Stazione Marittima non solo come infrastruttura strategica per la mobilità, ma come spazio di relazioni, confronto e sviluppo. Uno snodo in cui il mare genera economia, connessioni, cultura e innovazione, contribuendo a rafforzare la vocazione marittima di Napoli e il ruolo strategico dell'Italia nel Mediterraneo".

La Naples Shipping Week non è un semplice evento: è un percorso attraverso i luoghi del mare che raccontano la storia, il presente e il futuro della blue economy e del suo tessuto imprenditoriale. In questa settima edizione, la manifestazione si apre presso l'Immacolatella Vecchia, luogo simbolo che testimonia il rapporto secolare tra Napoli e il mare, diventato ora l'headquarter dell'America's Cup 2027, continuando però a custodire la memoria della vocazione marittima della città e rappresentandone lo slancio verso il futuro.

Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of Naples, ritiene che "la Naples Shipping Week sia ormai patrimonio non solo del Propeller ma anche della intera Città di Napoli che con le istituzioni, le università, i centri di ricerca mette per una settimana il mare ed il porto al centro delle proprie strategie. L'edizione 2026 offrirà inoltre diverse novità e spunti di riflessione sull'economia del mare. Particolare attenzione sarà data alle nuove generazioni, in cui il mare rappresenta una risorsa strategica e un motore in grado di generare nuove opportunità professionali, competenze e percorsi di crescita".

Due appuntamenti del programma in particolare sottolineano questo impegno: Blue Connect e Blue Voices – 8 storie, 8 percorsi, un mare di opportunità. All'interno del palinsesto, in partnership con Randstad Italia, debutta la prima edizione di Blue Connect, l'evento dedicato all'orientamento, alla formazione e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore marittimo, in programma il 29 e 30 ottobre presso la Stazione Marittima. L'obiettivo è favorire il dialogo tra studenti, giovani, professionisti, aziende e operatori del comparto.

Blue Voices – 8 storie, 8 percorsi, un mare di opportunità, il convegno in programma il 29 ottobre presso il Centro Congressi Terminal Napoli è promosso dal Gruppo Giovani dell'International Propeller Clubs Italia e da YoungShip Italia, porterà le esperienze di giovani professionisti dello shipping e della logistica marittima, che racconteranno il proprio percorso personale e professionale, offrendo uno sguardo concreto sulla varietà delle opportunità offerte dal settore.

Come da tradizione, la Naples Shipping Week ospiterà la 18^ edizione di Port&ShippingTech, la Main Conference della manifestazione e il forum internazionale dedicato all'innovazione tecnologica per lo sviluppo del sistema logistico, portuale e marittimo. L'appuntamento riunirà istituzioni, imprese, operatori, associazioni e mondo della ricerca per approfondire le principali trasformazioni che interessano l'intero cluster marittimo: dalla transizione energetica e digitale alla sostenibilità dei porti, dall'innovazione tecnologica alla competitività della logistica, fino al ruolo delle competenze e del capitale umano nel futuro dello shipping.

