|
adsp napoli 1
03 giugno 2026, Aggiornato alle 15,41
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Personaggi 03/06/2026

MSC, Merlo direttore generale di CTL Maritime Italia

Contestualmente, Nicola Centrone - già responsabile Affari Istituzionali Centrali e Legislativi di Fincantieri – è subentrato in qualità di direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il Gruppo a livello nazionale

Luigi Merlo

Il Gruppo MSC comunica che, a partire dal 1° giugno, Luigi Merlo ha assunto l'incarico di direttore generale di CTL Maritime Italia, controllata italiana della nuova società del Gruppo specializzata nella realizzazione e nella gestione di terminal crocieristici e destinazioni turistiche a livello globale (CTL Maritime Sàrl). Nel suo nuovo ruolo, Merlo contribuirà sia al coordinamento delle attività di gestione e sviluppo dei numerosi terminal già operativi in Italia, sia alla valutazione di nuovi potenziali investimenti.

Contestualmente, Nicola Centrone - già responsabile Affari Istituzionali Centrali e Legislativi di Fincantieri – è subentrato a Merlo quale direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il Gruppo in Italia. Grazie alla significativa esperienza maturata nel settore industriale e istituzionale, Centrone proseguirà il lavoro di consolidamento del dialogo del Gruppo con le istituzioni nazionali e i principali stakeholder dello shipping.

Secondo Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC, "questa duplice nomina rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza e delle attività del Gruppo in Italia, un Paese che continua ad avere un ruolo centrale nella nostra strategia di sviluppo. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Luigi per la professionalità, la dedizione e il prezioso contributo offerto nel corso degli anni. Grazie al suo lavoro, il Gruppo ha consolidato relazioni istituzionali solide e autorevoli, fondamentali per accompagnare la nostra crescita nel Paese. A lui vanno i miei più sentiti auguri per questo nuovo e importante incarico, che saprà certamente svolgere con la competenza e la visione che lo hanno sempre contraddistinto. Sono inoltre particolarmente lieto di accogliere Nicola nella famiglia MSC. La sua esperienza pluriennale già maturata, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e industriali italiane, rappresenterà un valore importante per sostenere i nostri progetti futuri e rafforzare ulteriormente il dialogo con il sistema Paese. A lui rivolgo un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro".

Tag: msc

Articoli correlati

Chen Lichtenstein nominato presidente e amministratore delegato di ZIM

Due nuove navi GNV operative sulle linee marocchine

Colpita una nave MSC in Iraq. "Azione del tutto ingiustificata"

Assagenti conferma Gianluca Croce alla presidenza

Navi da ricerca, Vard si aggiudica il più grande ordine della sua storia da Inkfish

Fincantieri, a Marghera taglio della prima lamiera per "Crystal Grace"

Riunito a Brindisi il consiglio generale di Confitarma

Fincantieri consegna ad Ancona "Viking Mira"

Battezzata per Grimaldi la "Grande Svezia"