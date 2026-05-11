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11 maggio 2026, Aggiornato alle 14,35
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Armatori 11/05/2026

MSC include Napoli nella rotazione di un servizio tra Asia e Nord America

Il gruppo armatoriale annuncia modifiche su due rotte che attraversano il Mediterraneo


MSC annuncia la riorganizzazione di due dei suoi servizi che collegano Mediterraneo e Far East, includendo un nuovo collegamento tra il Nord America e il porto di Napoli, cancellando invece le toccate allo scalo portuale di Gioia Tauro.

Il gruppo con sede a Ginevra ha modificato nello specifico le rotazioni dei due sevizi Dragon e Tiger: nel primo, gli scali di Busan, Nansha, Gioia Tauro e Charleston sono stati sostituiti con toccate a Malaga, Napoli, Baltimora e Savannah, mentre nel secondo caso la rotazione ha guadagnato ‘call' a Hong Kong ed Aliaga, perdendo invece le soste di Tema e Singapore (in eastbound).

A partire dal 18 maggio, la rotazione completa del servizio Dragon sarà dunque la seguente: Ningbo, Shanghai, Shenzhen (Yantian), Singapore, Malaga, Genova, La Spezia, Napoli, Sines, Boston, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah, Freeport e di nuovo Ningbo.

Il Tiger scalerà invece, dal 15 maggio: Dalian, Tianjin, Busan, Ningbo, Shanghai, Shenzhen (Shekou), Singapore, Tekirdag, Izmit (Yarimca), Istanbul (Ambarli), Tekirdag, Aliaga, Mersin, Abidjan, Lomé, Hong Kong, Xiamen e di nuovo Dalian.
 

Tag: msc

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