13 novembre 2025
MSC Crociere: nuovo ordine da 3,5 miliardi di euro per altre due navi della "World Class"

L'annuncio è avvenuto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare a Saint-Nazaire il float out di "MSC World Asia" e la cerimonia della moneta di "MSC World Atlantic"


MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique hanno annunciato un ulteriore ordine da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla «World Class» – la numero 7 e la numero 8 – la cui consegna è prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031. L'annuncio è avvenuto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare gli importanti traguardi di altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia: il float out di MSC World Asia, momento in cui la nave tocca per la prima volta l'acqua, e la cerimonia della moneta di MSC World Atlantic, antica tradizione marinara che prevede la saldatura di un medaglione all'interno dello scafo della nave in costruzione come simbolo di benedizione e buon auspicio.

Erano presenti alla cerimonia Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC e Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l'Atlantique. Le commesse annunciate portano l'investimento di MSC Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le quattro navi ordinate quest'anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le nuove navi che MSC Crociere prenderà in consegna entro il 2031, anno in cui la flotta della Compagnia – attualmente di 23 unità – raggiungerà un totale di 29 navi.

Questo importante piano industriale riflette la fiducia dell'armatore del Gruppo MSC, Gianluigi Aponte, nel futuro del settore crocieristico e il suo continuo impegno verso l'eccellenza nella costruzione navale in Europa. La costruzione delle navi World Class 7 e 8 inizierà nel 2029, andando ad arricchire la lunga serie di unità consegnate da Chantiers de l'Atlantique nell'ambito della sua storica collaborazione con MSC Crociere.

La «World Class» di MSC Crociere ridefinisce l'arte del viaggiare in crociera, offrendo un'esperienza straordinaria plasmata da un design visionario e da un'immaginazione senza confini. Ogni nave di questa classe rappresenta una vera e propria destinazione a sé, dove innovazione ed eleganza si incontrano e dove ogni singolo dettaglio riesce a valorizzare tutti i momenti trascorsi a bordo.

Ogni nuova nave della World Class è unica nel suo genere e porta con sé elementi che la distinguono delle sue gemelle. Questo spirito di costante evoluzione è evidente in MSC World Asia, MSC World Atlantic e nelle straordinarie navi che si aggiungeranno. La World Class di MSC Crociere comprende MSC World Europa (2022) e MSC World America (2025), MSC World Asia (2026) e MSC World Atlantic (2027), oltre alle navi World Class 5, 6, 7 e 8 – che ancora attendono un nome – previste fino al 2031.
 

