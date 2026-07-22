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Armatori - Logistica 22/07/2026

MSC Air Cargo acquista altri cinque velivoli Boeing

Gli aerei specializzati nel trasporto merci saranno consegnati a partire dai primi anni del 2030

(Ph: Corriere.it)

La compagnia MSC Air Cargo ha acquistato dalla Boeing cinque velivoli 777-8 Freighter con consegne a partire dai primi anni del 2030. Boeing ha già ricevuto oltre 80 ordini per il 777-8 Freighter - bimotore non ancora in servizio - e MSC Air Cargo è il terzo operatore di trasporto aereo merci con sede in Europa ad aver ordinato questo tipo di aereo.

A partire dal 2022, la compagnia aerea del gruppo MSC ha costruito una flotta di sette Boeing 777-200 Freighter che operano attraverso gateway strategici in Europa, Asia e Americhe. L'aggiunta di cinque Boeing 777-8 Freighter (più grandi e con maggiore autonomia) rafforzerà la capacità sulle rotte a lungo raggio e sosterrà il continuo sviluppo del network della famiglia Aponte nel prossimo decennio.
 

Tag: msc - cargo aereo

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