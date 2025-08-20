|
adsp napoli 1
20 agosto 2025, Aggiornato alle 09,40
Infrastrutture 20/08/2025

Movimentazione, a Barcellona i container arrancano e i crocieristi aumentano

Nei primi sette mesi dell'anno lo scalo catalano ha registrato un bilancio in attivo solo nei settori delle rinfuse liquide e dei passeggeri


Nei primi sette mesi del 2025 il traffico complessivo delle merci nel porto di Barcellona è stato di 39,97 milioni di tonnellate, con una flessione del 2,4% sullo stesso periodo dello scorso anno. Nel settore delle merci containerizzate il traffico è stato di 20,97 milioni di tonnellate (-9,6%) ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 2.191.409 teu (-6%). 

Porto di Barcellona: la movimentazione nel periodo gennaio-luglio 2025

Le altre merci varie sono state pari a 7,12 milioni di tonnellate (+0,9%). Le rinfuse liquide hanno registrato un notevole incremento del 21,7% salendo a 9,69 milioni di tonnellate, incluse 7,34 milioni di tonnellate di idrocarburi (+42,6%) e 2,34 milioni di tonnellate di altri carichi (-16,5%). 

Le rinfuse secche hanno perso il 19,6% fermandosi a 2,19 milioni di tonnellate. A gonfie vele invece il settore dei crocieristi che sono stati nel periodo 2,14 milioni (+12%). Stabili i passeggeri dei traghetti: 924 mila nei sette mesi (+0,2%).
 

