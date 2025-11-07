|
adsp napoli 1
07 novembre 2025, Aggiornato alle 09,25
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Logistica 03/11/2025

Motori navali, Newlight completa con successo il collaudo RINA per retrofit a idrogeno

Prossimo passo programmato: prima installazione a bordo e test in porto

(Ph: Rina)

Newlight ha annunciato il completamento con successo del Factory Acceptance Test (FAT) del proprio sistema di retrofit a idrogeno per motori principali a due e a quattro tempi: una tecnologia che consente maggiore efficienza nei consumi e minori emissioni, segnando un importante passo avanti dal prototipo all'installazione su nave. Il FAT ha comportato la verifica di tutti gli aspetti di sicurezza, controllo e monitoraggio, integrazione elettrica e comportamento dei motori in condizioni operative reali.

Il sistema, progettato e costruito in conformità con l'IGF Code - codice di sicurezza internazionale per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità -, nonché validato secondo le regole di classe RINA per le navi alimentate a idrogeno, consente ai motori diesel esistenti di funzionare con una miscela di idrogeno e carburante convenzionale, riducendo le emissioni di CO₂ senza dover sostituire l'intero motore.

Dai test a terra fino alle prove in mare aperto, Newlight ha dimostrato l'efficacia del sistema su un motore a quattro tempi impiegato come gruppo elettrogeno e su un motore a due tempi utilizzato come propulsore principale di uno yacht. I risultati hanno confermato un miglioramento dell'efficienza e una riduzione delle emissioni, con prestazioni stabili anche in condizioni di mare e carichi variabili. In particolare, Newlight ha validato la precisione della tempistica di iniezione della miscela di idrogeno, la risposta costante ai carichi e il monitoraggio continuo dei parametri termici ed emissivi, oltre a un passaggio immediato e fluido tra carburante convenzionale e idrogeno, garantendo prestazioni regolari senza interruzioni operative.

In collaborazione con lomarlabs, Lomar e AURELIA, la soluzione di Newlight è pronta per essere installata su una nave, con tutte le interfacce definite, i layout ottimizzati e le approvazioni rilasciate secondo le regole di classe. Infatti, con il completamento del FAT, Newlight si prepara ora alla fase successiva: l'Harbor Acceptance Test (HAT), che sarà condotto sotto la supervisione di RINA durante la messa in servizio del sistema sulla prima nave.

Haran Cohen Hillel, Co-fondatore e amministratore delegato di Newlight, ha dichiarato: «Questo traguardo dimostra che i nostri sistemi a idrogeno si comportano esattamente come si aspetta un operatore navale: risposte coerenti e ampi margini di sicurezza, con benefici tangibili in termini di efficienza. Gli armatori potranno ridurre immediatamente i consumi e le emissioni, senza tempi di fermo e senza sacrificare le prestazioni. Il sistema è stato progettato per essere installato in sale macchine reali, ora è pronto per passare dalla fabbrica alle navi».

Evyatar Cohen, co-fondatore di Newlight, ha affermato: «Siamo particolarmente orgogliosi della solidità del nostro sistema di controllo e sicurezza. Ogni fase - dallo sfiato all'iniezione - è validata, registrata e gestita in modo completamente recuperabile. Gli armatori possono contare su modalità intuitive, un passaggio immediato al carburante convenzionale e un retrofit che si integra perfettamente nei macchinari esistenti, senza modifiche strutturali alla nave».

Patrizio Di Francesco, North Europe Special projects manager e Principal Engineer di RINA, ha commentato: «Considerati i risultati del FAT, posso affermare che la soluzione si è dimostrata robusta e progettata con una chiara attenzione agli aspetti di sicurezza. Le sue funzioni di rilevamento, ventilazione, segregazione e arresto sono pienamente in linea con gli obiettivi di sicurezza stabiliti dall'IGF Code. Il successo di questa fase rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di sistemi a idrogeno completamente integrati, in grado di soddisfare i rigorosi requisiti delle operazioni marittime e dei quadri normativi internazionali».

Stylianos Papageorgiou, direttore generale di lomarlabs, ha aggiunto: «Newlight rappresenta perfettamente lo spirito di lomarlabs: portare soluzioni innovative sulle navi, accelerando la fase di test in condizioni operative concrete. Offriamo agli operatori accesso a competenze, esperienza e flotta per trasformare rapidamente la tecnologia da concetto a realtà».

Raffaele Frontera, amministratore delegato di AURELIA, ha concluso: «La tecnologia di Newlight si distingue per innovazione e solidità. Il nostro contributo si è concentrato sull'integrazione ingegneristica - interfacce, layout, cablaggi e piani di messa in servizio - per rendere il pacchetto immediatamente installabile a bordo. È stato un lavoro di squadra che unisce più realtà con un unico obiettivo, e i risultati parlano da soli».

Il settore marittimo sta accelerando la transizione verso sistemi a basse emissioni, cercando soluzioni concrete per ridurre l'impatto ambientale delle flotte esistenti senza comprometterne l'operatività. Con la validazione del retrofit secondo l'IGF Code e le regole di classe RINA, Newlight offre agli armatori una tecnologia immediatamente applicabile per alimentare i motori già in servizio con miscele di idrogeno. Questo approccio consente di prolungare la vita delle navi, evitare la sostituzione completa dei sistemi propulsivi e ottenere risparmi immediati di carburante, mentre si sviluppano le filiere di approvvigionamento dei carburanti verdi. Con l'HAT e la prima installazione ormai imminenti, Newlight punta a rendere l'integrazione del sistema replicabile e scalabile grazie a interfacce standardizzate, documentazione chiara e procedure di messa in servizio rapide che riducono i tempi di cantiere.

Tag: rina

Articoli correlati

Flessione per d'Amico nei primi nove mesi. "Ma il contesto di mercato rimane positivo"

Trasporto su gomma, Carbox accelera sulla sostenibilità e sull'innovazione digitale

Tempi d'attesa per carico e scarico merci, interviene il Mit

Autotrasporto, in Liguria Federlogistica fa il punto sul sistema operativo della Community portuale

Cma Cgm, dal 2026 dieci mega portacontainer a doppio combustibile

Approvata Legge interporti. UIR: "Una svolta storica"

Rail Cargo Group inaugura la nuova linea ferroviaria austriaca Koralm

Logistica, cresce richiesta di profili specializzati. Lo studio

Mediterraneo, Grimaldi Lines Tour Operator propone la magia dei mercatini di Natale