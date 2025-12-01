|
Molo San Vincenzo, un libro racconta il percorso di restituzione alla città

Il volume curato dall'associazione Friends of Molo San Vincenzo sarà presentato il 9 dicembre

Il Molo San Vincenzo nel corso di un'apertura straordinaria del 2018 (Ph: Marco Molino)

"Siamo felici di invitarvi alla presentazione del volume che racconta il percorso – lungo, intenso e appassionato – che, come FMSV, abbiamo intrapreso per restituire il Molo San Vincenzo alla città". Comincia così il post su Facebook con il quale l'associazione Friends of Molo San Vincenzo invita alla scoperta del libro nel corso dell'incontro organizzato martedì 9 dicembre alle 17 presso il Maschio Angioino. 

Nel volume sono illustrati gli obiettivi tenacemente perseguiti dall'associazione, le metodologie adottate e i risultati raggiunti: studi, progetti, ascolto dei desideri dei cittadini, costruzione di una rete istituzionale con Comune di Napoli, Marina Militare e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, insieme al contributo di Caterina Arcidiacono, Alessandro Castagnaro, Massimo Clemente, Eleonora Giovene di Girasole, Umberto Masucci e Fortuna Procentese.

"Una navigazione – spiegano i promotori dell'iniziativa - affrontata mediante un costante dialogo, fiducia reciproca, visione delle diverse istanze e sempre in ascolto, che testimonia un esempio concreto di co-creazione interistituzionale, una possibile best practice nel rapporto tra città, porto e istituzioni".

"Questo libro – sottolineano inoltre i membri dell'associazione FMSV - non chiude il viaggio: lo racconta, per renderlo condivisibile, replicabile, proseguibile. Con l'augurio e la convinzione che il Molo San Vincenzo torni presto a essere vissuto, attraversato e amato: da chi arriva, da chi resta, da chi torna".
 

