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28 luglio 2026, Aggiornato alle 09,12
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Cultura - Eventi 28/07/2026

Molo San Vincenzo, torna Al Faro Festival

Sei appuntamenti tra performing art, danza, teatro musicale, recital, concerti e un concerto all'alba


Nel porto di Napoli torna Al Faro Festival. La seconda edizione, in programma da oggi 28 luglio fino al 2 agosto al Faro del Molo San Vincenzo, sceglie il mare come tema generatore: guarda non solo all'orizzonte della grande sfida sportiva che riporta Napoli "a vele spiegate" — come il progetto nato dentro le celebrazioni di Napoli2500 — al centro del mondo con l'America's Cup del 2027, ma anche alla sua profondità umana e poetica, fatta di sogno e speranza, migrazioni ed esili, partenze e ritorni, miti e figure di archetipi femminili che lo abitano da sempre. Tra i protagonisti di questa seconda edizione, anche Maurizio de Giovanni e Roberto Saviano.

Il programma della manifestazione

Sei appuntamenti tra performing art, danza, teatro musicale, recital, concerti e un concerto all'alba: spettacoli inediti e prime assolute, produzioni commissionate appositamente per il festival, protagonisti della cultura, arte pubblica e partecipazione collettiva. Al Faro Festival conferma così la sua vocazione a essere non un semplice cartellone, ma un'unica grande opera corale a cielo aperto.

Tag: porti - napoli

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