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24 maggio 2026, Aggiornato alle 17,34
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Fotopost 24/05/2026

Molo San Vincenzo accoglie il catamarano pulito e silenzioso

L'imbarcazione della Fondazione francese Race for Water partecipa al progetto di ricerca Posidonia Connect insieme alla Stazione Dohrn di Napoli e all'Università di Sassari


Informazionimarittime.com a bordo dello speciale catamarano Modx 70 Ganany della Fondazione francese Race for Water, ormeggiato per alcuni giorni presso il Molo San Vincenzo del porto di Napoli, che integra energia solare, idrogenazione e ali veliche automatizzate, eliminando in tal modo le emissioni di CO2 e l'inquinamento acustico. Nel Golfo partenopeo l'imbarcazione partecipa al progetto di ricerca Posidonia Connect condotto in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e con l'Università di Sassari. 

Fotogallery di Marco Molino

Tag: ambiente - nautica

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