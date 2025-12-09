|
09 dicembre 2025
Infrastrutture - Logistica 09/12/2025

Modalink, la joint venture tra Lineas e FS Logistix potenzia l'asse logistico tra Belgio e Italia

La società è stata inaugurata ufficialmente presso il Terminal Antwerp Mainhub


Lineas e FS Logistix hanno inaugurato ufficialmente la joint venture Modalink presso il Terminal Antwerp Mainhub, in un avvio già segnato da risultati significativi: da settembre a novembre, infatti, FS Logistix (Gruppo FS Italiane) ha raddoppiato il numero di container trasportati, evidenziando l'importanza della nuova direttrice europea. Dal terminal ferroviario, la JV gestirà le operazioni terminalistiche e svilupperà servizi intermodali tra il Porto di Anversa e il resto d'Europa.

Il Terminal Antwerp Mainhub è un nodo cruciale nelle catene di fornitura europee. Con 200.000 m² di superficie operativa, 8 binari da 700 metri, 3 gru a cavalletto, 6 straddle carrier e una capacità fino a 200.000 container all'anno, il sito è idealmente posizionato per sostenere la transizione del continente verso un trasporto merci più verde e resiliente. Modalink si concentrerà sull'ottimizzazione delle operazioni, sull'espansione della capacità intermodale e sul rafforzamento di uno dei corridoi di trasporto più importanti d'Europa: dal Belgio all'Italia e oltre, verso il Sud Europa. Attraverso Modalink, Lineas e FS Logistix puntano a migliorare la connettività tra Anversa e Milano, grazie a cinque viaggi andata/ritorno settimanali. L'iniziativa dovrebbe:

- togliere dalle strade europee oltre 13.000 camion ogni anno,
- evitare più di 46.000 tonnellate di emissioni di CO₂,
- collegarsi senza soluzione di continuità con ulteriori terminal italiani come Pomezia, Marcianise e Catania, rafforzando le reti di distribuzione nazionali. 

FS Logistix porta in dote una forte competenza nelle operazioni terminalistiche e nella logistica intermodale. Lineas contribuisce con decenni di esperienza nella trazione affidabile e nell'eccellenza operativa sui principali corridoi europei. La struttura societaria — 30% FS Logistix e 70% Lineas — riflette un impegno condiviso e di lungo termine verso Modalink e le ambizioni strategiche che essa rappresenta.

