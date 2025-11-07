|
Moby mette all'asta cinque traghetti

La vendita sarà effettuata online la prossima settimana sul portale Fallco Aste


Cinque navi in al prezzo base complessivo di 229,9 milioni di euro. Le mette in vendita, in un lotto unico, la compagnia di navigazione Moby sul portale Fallco Aste. Il termine della presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 11 novembre. La gara di vendita si svolgerà invece il giorno successivo. Si tratta dei traghetti Moby Aki, Moby Wonder, Athara, Janas e Moby Ale Due.

La procedura è strutturata per due delle cinque navi (Moby Aki e Moby Wonder) con la formula del sale and leaseback. La formula permette al gruppo Onorato di cedere la proprietà delle unità, pur mantenendone la piena disponibilità operativa. La vendita stabilisce l'obbligo, per l'aggiudicatario, di sottoscrivere contemporaneamente un contratto di locazione a scafo nudo (bareboat charter) con Moby S.p.A.
 

