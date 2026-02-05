|
adsp napoli 1
06 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,43
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Logistica 05/02/2026

Mobilità sostenibile, Alstom inaugura un nuovo hub a Napoli

Obiettivo dell'azienda è quello di rafforzare la presenza in Campania e accelerare la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie


Nel cuore del Centro Direzionale, Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, annuncia l'apertura del nuovo hub di Napoli. Lo spazio prescelto dispone di circa 50 posti con ambienti modulari progettati per favorire la collaborazione tra i team impegnati nei principali progetti di modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie della Regione.

L'iniziativa si inserisce nel piano strategico di crescita e consolidamento di Alstom in Italia e nei territori in cui opera, con l'obiettivo di favorire il benessere dei dipendenti attraverso la riduzione degli spostamenti tra le sedi, la promozione del lavoro agile e lo sviluppo dei talenti e delle competenze locali.

L'hub si configura come centro operativo per progetti strategici di mobilità regionale già avviati, tra cui A168 EAV, che prevede l'installazione sulle linee vesuviane  di un sistema di segnalamento avanzato basato sulle soluzioni ACCM1 ed ERTMS su più di 140 km, oltre a rinnovi infrastrutturali delle sottostazioni e della trazione elettrica, ed ERTMS AQ2, che comprende l'implementazione di sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e dei conseguenti rinnovi dell'infrastruttura elettrica e civile. Parallelamente, Alstom punta a rafforzare le competenze locali con l'inserimento di nuovi professionisti nel corso dell'anno in ruoli chiave quali Ingegneri elettrici, elettronici, delle telecomunicazioni, di cybersecurity e di sistema, Manutentori, Troubleshooter. A supporto di questa crescita, proseguono le collaborazioni con ITS Maddaloni e le Università di Napoli "Federico II" e "Parthenope", attraverso programmi di stage e percorsi formativi dedicati ai giovani talenti per affrontare le sfide della mobilità del futuro.

"Con l'apertura dell'hub di Napoli rafforziamo la nostra presenza in una Regione chiave per la mobilità ferroviaria italiana», afferma Marco De Rosa, HR Director Alstom Italia. «Abbiamo creato un ambiente di lavoro moderno e flessibile, vicino ai progetti che stanno trasformando la mobilità del Paese, promuovendo collaborazione, innovazione e benessere, in linea con i valori del Gruppo e con la volontà di attrarre e sviluppare nuovi talenti nei territori in cui operiamo".

Alstom conta oltre 270 professionisti in Campania, distribuiti tra il sito di Nola dedicato alla manutenzione della flotta Italo per il cliente NTV, i depositi di Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco specializzati nella manutenzione dei treni regionali e dei sistemi di segnalamento, oltre a numerosi cantieri impegnati nell'implementazione di nuove tecnologie di segnalamento e opere infrastrutturali.

Tag: ferrovie

Articoli correlati

Tassa da 2 euro sui pacchi: il governo cerca di guadagnare tempo

Fincantieri imposta a Marghera "Oceania Sonata"

Distribuzione veicoli, BYD e Automar inaugurano una partnership logistica a Gioia Tauro

Underwater, Fincantieri si accorda con WSense

A Livorno avviata la gara per servizio raccolta dei rifiuti in porto

Confindustria Nautica presenta a Napoli il Portale Fornitori dell'America's Cup

Trenitalia, un miliardo di euro per 108 convogli regionali consegnati nel 2025

Panama, torna a cresce il traffico marittimo nel canale

Servizi portuali: Ue avvia procedure di infrazione per Spagna, Francia e Italia