07 febbraio 2026, Aggiornato alle 20,08
Informazioni Marittime

Logistica 07/02/2026

Milleproroghe, Confetra: "Apprezziamo l'ipotesi di rinvio della tassa sui piccoli pacchi"

Proprio la confederazione, nelle scorse settimane, aveva sottolineato come l'introduzione anticipata della tassa rispetto al quadro europeo stesse già producendo risultati controproducenti

Andrea Cappa

Confetra esprime apprezzamento per il lavoro che il governo sta conducendo con l'obiettivo di rinviare l'applicazione della tassa sui piccoli pacchi: si punta ad armonizzarla con la normativa europea ed evitare ulteriori danni ai flussi di merci in entrata in Italia. Lo spiega il direttore generale di Confetra, Andrea Cappa, commentando l'ipotesi allo studio dell'esecutivo di differire l'entrata in vigore della tassa doganale di 2 euro sulle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro provenienti da Paesi extra Ue.

Proprio Confetra, nelle scorse settimane, aveva denunciato l'effetto boomerang della misura, sottolineando come l'introduzione anticipata della tassa rispetto al quadro europeo stesse già producendo risultati controproducenti, con un forte rallentamento dei flussi e un calo significativo delle spedizioni di piccoli pacchi, a discapito dell'intera filiera logistica.

"Come abbiamo già sottolineato - prosegue Cappa - un intervento non coordinato a livello europeo rischia di penalizzare il sistema logistico italiano, favorendo lo spostamento dei flussi verso altri Paesi e indebolendo la competitività dei nostri operatori. L'armonizzazione con la tassazione UE prevista dal 1° luglio sarebbe una scelta di buon senso".

Confetra sottolinea inoltre come il rinvio consentirebbe di valutare in modo più approfondito l'impatto della misura, individuando soluzioni che non compromettano la fluidità delle catene di approvvigionamento e il corretto funzionamento del commercio internazionale. "La logistica è un'infrastruttura essenziale del Paese – conclude Cappa – e ogni intervento fiscale deve tenere conto degli effetti sistemici sui flussi di merci e sull'economia reale".

