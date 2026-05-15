|
adsp napoli 1
15 maggio 2026, Aggiornato alle 10,40
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 15/05/2026

Milazzo, completato il primo scalo del nuovo collegamento di X-Press Feeders

L'approdo della portacontainer lunga 172 metri è stato effettuato presso la banchina del Duferco Terminal Mediterraneo


Il porto di Milazzo ha celebrato il lancio ufficiale del nuovo collegamento di X-Press Feeders, compagnia di navigazione con sede a Singapore. La portacontainer X-Press Sagarmala (nave lunga 172 metri con pescaggio attuale di 9 metri) ha effettuato con successo il suo primo approdo presso la banchina del Duferco Terminal Mediterraneo (DTM) di Giammoro. Durante lo scalo sono stati sbarcati i primi 67 container Maersk, segnando un nuovo debutto operativo per il porto siciliano all'interno delle principali reti internazionali di trasporto. 

L'arrivo della Mv X-Press Sagarmala concretizza l'espansione del network annunciata lo scorso aprile e l'inclusione di Milazzo garantisce una copertura completa tra gli hub di transhipment di Algeciras e Tanger Med e il Sud Italia. La rotazione rientra nel servizio denominato TYX-South Bound, strutturato per assicurare una frequenza settimanale presso il porto siciliano, oltre che a Salerno e Napoli. Per garantire la continuità del servizio, la X-Press Sagarmala opera in sinergia con la nave Green Pole, unità gemella delle stesse dimensioni. 

Importante per il successo di questo primo scalo il coordinamento tra i diversi attori della filiera marittima, a partire dalle Autorità Portuali e dai servizi tecnico-nautici, inclusi Piloti, Rimorchiatori e Ormeggiatori. Le operazioni di banchina sono state gestite con elevati standard di produttività dal personale del Duferco Terminal Mediterraneo, confermando la preparazione infrastrutturale del terminal di Giammoro per navi di queste dimensioni. Il supporto strategico e doganale locale è stato fornito dall'agenzia marittima Naviservice, operante sotto il coordinamento attivo di Medov Srl, agente generale di X-Press Feeders in Italia. Per l'occasione, Medov ha schierato i propri operatori più esperti a Milazzo, garantendo la supervisione diretta di tutte le procedure di sbarco e il perfetto allineamento con gli standard operativi del vettore singaporiano.
 

Tag: porti - sicilia

Articoli correlati

Gnv Polaris rientra in flotta più grande

Sicilia occidentale, volumi in crescita nell'intero sistema portuale

Mare Adriatico Centrale, ok dalla Regione Marche per Mirco Carloni presidente

Per Fincantieri carico di lavoro fino al 2039

Chekpoint marittimi globali, il focus di Assoporti e SRM

Riforma della portualità, Mattarella firma il disegno di legge

ESPO riunito a Danzica per il confronto sulle nuove politiche Ue

Alta Velocità Napoli-Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta

Per Vado Gateway un nuovo collegamento settimanale con Nord Africa e Mar Baltico