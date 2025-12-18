|
adsp napoli 1
18 dicembre 2025, Aggiornato alle 09,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Personaggi 18/12/2025

Mikki Koskinen è il nuovo presidente di Ecsa

Il neoeletto finlandese ricoprirà la carica a partire dal prossimo primo gennaio per un mandato di due anni

Mikki Koskinen

Il prossimo presidente dell'associazione degli armatori europei (Ecsa) sarà il finlandese Mikki Koskinen, che ricoprirà la carica a partire dal prossimo primo gennaio per un mandato di due anni. Il neoeletto Koskinen subentrerà a Karin Orsel che è in carica da gennaio 2024. Inoltre, il greco Nikolas Veniamis è stato eletto vicepresidente.

Mikki Koskinen, primo presidente finlandese di Ecsa, è dal 2013 amministratore delegato di ESL Shipping Oy, parte del gruppo Aspo, ed è membro del consiglio direttivo di Aspo. In precedenza è stato amministratore delegato di Meriaura Oy. Inoltre è stato membro del consiglio direttivo dell'International Chamber of Shipping (Ics), membro del consiglio di amministrazione di Arctia Oy ed è stato presidente della Finnish Shipowners' Association per il periodo 2021-2023.

"Il trasporto marittimo - ha dichiarato Koskinen - è fondamentale per la sicurezza e la competitività dell'Europa. Mentre ci avviciniamo all'obiettivo zero emissioni nette, il nostro settore sta investendo in flotte moderne e tecnologie che riducono le emissioni garantendo al contempo catene di approvvigionamento affidabili. Per rendere questa transizione praticabile, abbiamo bisogno di un sostegno mirato per colmare il divario di costo tra combustibili fossili e combustibili verdi".


 

Tag: ecsa

Articoli correlati

Scomparso Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

Rebranding per le attività del gruppo Messina

Emanuele Grimaldi membro onorario dell'Ordine al Merito di Malta

Battezzato a Palermo "GNV Virgo", primo traghetto italiano di lunga percorrenza a Gnl

Assarmatori, per Messina chiesto il rinnovo alla presidenza

Sciopero del 12 dicembre, i servizi minimi garantiti nello Stretto di Messina

Decarbonizzazione, LC3 Trasporti e Costa Crociere sperimentano camion elettrici in porto

Cosco ordina in Cina 87 navi di varia tipologia