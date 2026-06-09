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09 giugno 2026, Aggiornato alle 09,45
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Logistica 09/06/2026

Mercato dell'auto, cinque mesi di crescita

I dati di maggio confermano la tendenza positiva del 2026. Ancora distanti, comunque, le performance pre-covid


Il mercato italiano dell'auto chiude il mese di maggio confermando la sua fase di crescita. Il mese scorso, rende noto Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), archivia 150.096 nuove immatricolazioni, segnando un incremento del 7,6% rispetto alle 139.445 unità registrate a maggio 2025. Questo risultato, pur mostrando segnali di rallentamento rispetto alla crescita registrata ad aprile e cumulata dall'inizio del 2026, consolida l'andamento positivo dei primi cinque mesi dell'anno, con le immatricolazioni complessive che raggiungono le 790.301 unità, in aumento del 9,4% rispetto alle 722.508 del periodo gennaio-maggio 2025. Rimane tuttavia sensibile la distanza rispetto allo stesso periodo del 2019, che esprime una contrazione strutturale del 13,2%.

"Il mercato delle autovetture conferma un trend espansivo nei volumi mensili, ma l'andamento complessivo resta facilmente influenzabile dall'incertezza del contesto, locale e globale, nel quale ci troviamo", dichiara Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae. "Siamo di fronte a una fase di recupero che, per consolidarsi davvero, necessita di essere supportata da politiche industriali di ampio respiro e da un quadro normativo certo, capace di restituire piena fiducia a famiglie e imprese nelle loro intenzioni di acquisto o investimento".

Tag: automotive

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