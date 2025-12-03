|
07 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,23
Infrastrutture 03/12/2025

Mercato auto fermo a novembre

Nei primi undici mesi è stata registrata una flessione del 2,4%

(Ph: en.wikipedia.org)

Nel mese di novembre il mercato italiano delle autovetture registra una fase di stallo con un numero di immatricolazioni pari a 124.222 unità, rispetto alle 124.267 unità dello stesso mese del 2024. Nel periodo gennaio-novembre - rende noto Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autovetture Estere) - il comparto accusa una flessione del 2,4% rispetto all'anno precedente, totalizzando 1.417.621 immatricolazioni contro 1.452.994 nei primi undici mesi del 2024. Resta molto pesante il divario con il 2019: circa 359.000 unità in meno, pari a -20,2%.

Per quanto riguarda gli incentivi del MASE dedicati all'acquisto di veicoli elettrici, su circa 55.700 voucher rilasciati complessivamente entro sabato 22 novembre ne erano stati validati circa 47.000. Le risorse relative agli oltre 8.000 voucher non convalidati entro il termine stabilito di 30 giorni sono tornate di nuovo accessibili e sono terminate tutte già domenica 23 novembre. Ad oggi risultano emessi 55.756 voucher, di cui 6.586 non ancora validati.

