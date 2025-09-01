|
03 settembre 2025
Logistica 01/09/2025

Mercato auto, Europa bene a luglio. Ma l'Italia arranca

Il nostro paese rimane indietro anche rispetto alla media continentale di immatricolazioni dei veicoli elettrici


È tornato di segno positivo a luglio il mercato dell'auto in Europa (non in Italia) con una crescita del 5,9% e 1.085.356 immatricolazioni, rispetto alle 1.024.806 di luglio 2024. I primi 7 mesi dell'anno segnano un sostanziale pareggio con 7.900.877 unità rispetto alle 7.904.412 di gennaio-luglio 2024. Il mese però rispetto al pre-Covid è ancora indietro del 18,4% e il cumulato del 19%.

Nel mese - riferisce Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) - andamenti differenziati caratterizzano i 5 Major Markets: la Spagna segna a luglio un +17,1%, la Germania cresce dell'11,1%, il Regno Unito cede il 5,0%, l'Italia perde il 5,1%, la Francia fa peggio di tutti con un -7,7%. Nel cumulato la Spagna a +14,3%, Regno Unito a +2,4%, Germania a -2,5%, Italia a -3,7%, e Francia a -7,9%. A luglio l'Italia sale in terza posizione tra i cinque mercati, posizione confermata anche nei primi sette mesi dell'anno.

Il divario dell'Italia rispetto alla media europea nelle auto elettriche, sottolinea Unrae, pure si conferma pesante anche a luglio, con uno scarto di 13,8 punti percentuali, 3,8 volte inferiore rispetto agli altri paesi europei (4,9% contro il 18,7% dell'Europa escludendo l'Italia). La situazione peggiora rispetto a dodici mesi fa, quando la distanza era di 11,6 punti (3,4% contro il 15,0% dell'Europa senza l'Italia).

