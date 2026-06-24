|
adsp napoli 1
29 giugno 2026, Aggiornato alle 17,04
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 24/06/2026

Meeting ICS, Zanetti (Confitarma): "Cooperazione e libertà di navigazione per le sfide globali"

Riuniti a Roma i rappresentanti delle associazioni armatoriali, i principali operatori del settore e i leader dell'industria marittima internazionale

Mario Zanetti

Cooperazione internazionale, sicurezza delle rotte marittime, libertà di navigazione, decarbonizzazione e resilienza delle catene logistiche globali sono stati i temi al centro dell'Annual General Meeting dell'International Chamber of Shipping (ICS) e del Summit internazionale "Shaping the Future of Shipping – Forging Partnerships for Resilience", ospitati per la prima volta in Italia con la collaborazione di Confitarma.

L'appuntamento ha riunito a Roma, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, i rappresentanti delle associazioni armatoriali aderenti all'ICS, i principali operatori del settore e i leader dell'industria marittima internazionale in un momento particolarmente significativo per il comparto, chiamato ad affrontare contemporaneamente le sfide della transizione energetica, della competitività globale e delle crescenti tensioni geopolitiche che interessano alcune delle principali rotte commerciali mondiali. Particolare rilievo ha assunto la partecipazione di Emanuele Grimaldi, past president di Confitarma e di ECSA e primo italiano ad aver guidato l'International Chamber of Shipping nei suoi 120 anni di storia. Nel corso dell'evento, il presidente Zanetti ha voluto rimarcarne il contributo nel rafforzare il ruolo dell'armamento italiano sulla scena internazionale e nel promuovere una visione unitaria e globale dello shipping, fondata sul dialogo tra imprese, istituzioni e organizzazioni internazionali.

Ha inoltre rivolto un caloroso saluto al nuovo presidente dell'ICS, John Denholm, augurandogli successo nel suo incarico e assicurandogli il sostegno dell'armamento italiano nel perseguimento degli obiettivi comuni del settore. L'incontro si è svolto nell'anno in cui Confitarma celebra il suo 125° anniversario e l'ICS i suoi 120 anni di attività, due ricorrenze che testimoniano il lungo percorso di collaborazione e impegno a sostegno dello sviluppo del commercio internazionale e dell'economia marittima mondiale. 

Tag: confitarma - ecsa

Articoli correlati

Federazione del Mare, CdA approva il bilancio e si confronta con WSense

Arriva il Nautical Institute. A Sant'Agnello presentato l'Italy Branch

Batterie al litio, Maersk avvia negli Stati Uniti il trasporto stradale

John Denholm nuovo presidente dell'International Chamber of Shipping

Servono 175 mila marittimi entro il 2030. Sisto (Confitarma): "Rischiamo di non trovarli"

Con il progetto BLUE pescatori e ricercatori insieme per proteggere squali e razze

Professionisti del mare, lancio ufficiale dell'Italy Branch of The Nautical Institute

"Grande Torino" lascia il Golfo Persico dopo oltre 100 giorni

Gnl e BioGnl, crescono i consumi: report Assogasliquidi-Federchimica