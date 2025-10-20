|
adsp napoli 1
20 ottobre 2025, Aggiornato alle 14,37
Armatori 20/10/2025

Mediterraneo orientale-Africa occidentale, il nuovo servizio Arkas Line

Le dieci portacontainer impiegate sulla rotta dalla compagnia turca assicureranno una frequenza settimanale


La compagnia di navigazione turca Arkas Line annuncia l'avvio di un nuovo servizio diretto settimanale Med Africa Service (MAS) dal Mediterraneo orientale e dall'Italia all'Africa occidentale creato attraverso la combinazione delle attuali linee Blue Med Service (BMS) e West Africa Service (WAS). Arkas spiega che fino ad ora le spedizioni verso l'Africa venivano effettuate tramite trasbordo in Marocco, mentre il nuovo servizio MAS consente l'accesso diretto a queste destinazioni riducendo significativamente i tempi di transito.

Il servizio sarà operato da dieci navi con capacità compresa tra 1.600 e 2.500 teu. Nella rotazione del MAS sono previsti approdi nei porti di Alessandria, Beirut, Lattakia, Mersin, Aliaga, La Spezia, Genova, Casablanca, Dakar, Lagos (Apapa, Tincan), Tema, Abidjan, Nouakchott, Casablanca, Tangeri, Valencia, Barcellona, Marsiglia Fos, La Spezia, Genova, Salerno, Alessandria.

