Mediterraneo, Grimaldi Lines Tour Operator propone la magia dei mercatini di Natale

I Mercatini di Natale non sono solo un'antica tradizione del Nord Europa. Anche nelle città mediterranee il mese di dicembre, illuminato da un tiepido sole, si accende grazie ai colori e ai profumi di mille bancarelle che offrono decorazioni natalizie, statuine del presepe, dolci tipici e tanti piccoli oggetti dell'artigianato locale, perfetti da donare a parenti e amici.

Per il Ponte dell'Immacolata 2025, Grimaldi Lines Tour Operator vi porterà alla scoperta degli storici mercatini di Natale con due proposte di pacchetti solo nave nella vibrante, colta e modaiola Barcellona e nella passionale Napoli, crogiuolo di popoli e tradizioni all'ombra del Vesuvio. Non manca inoltre, una proposta nave + soggiorno a Palermo.

A Barcellona la Fiera di Santa Lucia trasforma la Piazza della Cattedrale, nel cuore del Barrio Gotico, in un tripudio di bancarelle natalizie scintillanti accompagnate da performance musicali e spettacoli a tema, mentre la Fiera di Natale sulla piazza antistante la Sagrada Familia è famosa per i presepi intagliati a mano e le caldarroste preparate a tutte le ore. A Napoli la grande protagonista del Natale è Via San Gregorio Armeno, dove in ogni stagione dell'anno fanno bella mostra di sé centinaia di statuine del presepe, insieme al Mercatino di Natale del quartiere Vomero con tantissime prelibatezze gastronomiche e al grande Villaggio di Babbo Natale, ospitato presso il complesso monumentale di San Domenico Maggiore. A Palermo l'atmosfera natalizia invade Piazza Castelnuovo, dove espongono gli artigiani locali, e la centralissima Via Maqueda, dove viene allestita una vera e propria Christmas Town con tante idee per regali originali.

Chi ama l'atmosfera magica dell'ultimo mese dell'anno, potrà imbarcarsi il 6 dicembre a Civitavecchia (il 7 dicembre da Porto Torres) e raggiungere Barcellona con una piacevole traversata, godendosi il programma di intrattenimento a cura di Samarcanda Animazione e tutti i servizi offerti a bordo della Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines. Durante la sosta nel porto di Barcellona, tra l'8 e il 9 dicembre, è previsto il pernottamento a bordo della nave, con possibilità di scendere a terra e immergersi nella città addobbata a festa in qualsiasi momento del giorno e della notte. La partenza da Barcellona è in programma il 9 dicembre, con arrivo a Civitavecchia il 10 dicembre in serata (in mattinata a Porto Torres).

I prezzi partono da 259 euro a persona e comprendono: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina quadrupla interna, inclusi diritti fissi e costi EU ETS, due giorni a Barcellona con pernottamento a bordo della nave durante la sosta nel porto, pasti presso il self-service di bordo durante la navigazione, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione. Per chi viaggia da Porto Torres, i prezzi partono da 209 euro a persona, sempre in cabina quadrupla interna.

Per Napoli si parte invece da Palermo a bordo dell'elegante Cruise Ausonia la sera del 6 dicembre, accompagnati anche in questo caso dall'intrattenimento serale di Samarcanda Animazione. Dopo l'arrivo a Napoli, è previsto un tour guidato del centro storico e poi tanto tempo libero per scoprire autonomamente la magica atmosfera natalizia, prima di rientrare a bordo della nave per il pernottamento. La sera dell'8 dicembre, dopo una seconda giornata trascorsa alla scoperta del capoluogo partenopeo, si riparte per Palermo, con arrivo previsto la mattina del 9 dicembre.

I prezzi partono da 269 euro a persona e comprendono: viaggio a/r da Palermo a Napoli con sistemazione in cabina quadrupla interna, inclusi diritti fissi e costi EU ETS, un pernottamento a Napoli durante la sosta nel porto, tre colazioni e due cene presso il self-service di bordo, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione.

La proposta nave + hotel a Palermo (dal 5 al 9 dicembre) parte invece da 374 euro a persona e include: viaggio a/r da Napoli o da Livorno a Palermo con sistemazione in cabina interna, diritti fissi e costi EU ETS, soggiorno di 3 notti a Palermo presso hotel di categoria 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione.