07 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,23
Armatori 03/12/2025

Mediterraneo, Grimaldi Lines lancia una nuova modalità di pagamento flessibile

Da oggi sarà possibile utilizzare il servizio Klarna per acquistare i biglietti su tutte le rotte proposte dalla compagnia partenopea


Grimaldi Lines propone una nuova modalità di pagamento immediata, flessibile e sicura per tutti coloro che desiderano acquistare biglietti per i collegamenti marittimi della compagnia sulle rotte più richieste del Mediterraneo. È questo l'oggetto dell'accordo siglato dalla compagnia di Navigazione con Nexi, leader europeo nelle soluzioni di pagamento digitale: grazie a questo accordo, da oggi è attivo sul sito www.grimaldi-lines.com il servizio di pagamento Klarna che, ideato in Svezia 20 anni fa agli albori dell'e-commerce, è utilizzato attualmente da 114 milioni di consumatori in tutto il mondo.

Grazie al nuovo partner Klarna, Grimaldi Lines conferma il suo costante impegno nel rendere la traversata via mare l'opzione ideale per un target d'utenza molto allargato: una scelta semplice e comoda in ogni fase del viaggio, a partire dalla prenotazione e dalle soluzioni di pagamento proposte, fino alle promozioni speciali e all'accoglienza offerta a bordo della flotta.

Nel contempo, Klarna consolida la sua presenza nel settore turistico, acquistando un nuovo partner di rilievo come Grimaldi Lines, che effettua ben 20 collegamenti marittimi regolari dalla penisola italiana verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e viceversa, con cruise ferry e traghetti di ultima generazione, all'avanguardia in termini di innovazione tecnologica e tutela dell'ecosistema marino.

La nuova modalità di pagamento, disponibile per gli acquisti effettuati sul sito www.grimaldi-lines.com, propone tre diverse soluzioni che si adattano a qualsiasi esigenza. Si può infatti scegliere il pagamento immediato con carta di credito per importi fino a 4.000 euro. Su budget più ridotti, da zero fino a 1.500 euro, è possibile acquistare subito e pagare dopo 30 giorni. Per importi da 35 euro a 1.500 euro, si può invece suddividere il totale in tre rate mensili a interessi zero.

