Mediterraneo, Cnr a bordo della spedizione "Meteor M216"

Le attività di ricerca includono misure di temperatura, salinità, circolazione delle masse d'acqua, nutrienti e gas, e stime di biodiversità

La nave da ricerca "Meteor"

Per misurare la "febbre" del Mar Mediterraneo, è in corso la spedizione "M216" a bordo della nave da ricerca Meteor, un'importante missione internazionale del programma GO-SHIP/Med-SHIP, guidata dal Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Alla spedizione partecipa anche il Cnr, con un team interdisciplinare di sette tra ricercatori, ricercatrici e tecnici provenienti dagli Istituti:

- Cnr-Ismar, co-leader della spedizione, responsabile delle misure di oceanografia fisica e delle analisi eDNA in ambito BIO GO-SHIP
- Cnr-Irbim, che fornisce supporto tecnico alla strumentazione scientifica di bordo
-  Cnr-Ibf, impegnato nello studio del carbonio organico disciolto (DOC)

Le attività di ricerca includono misure di temperatura, salinità, circolazione delle masse d'acqua, nutrienti e gas, e stime di biodiversità, dal mare superficiale fino alle grandi profondità, per comprendere gli effetti del cambiamento climatico e l'evoluzione degli ecosistemi del Mediterraneo.

Le osservazioni si estendono dal Mediterraneo orientale (Cipro) fino allo Stretto di Gibilterra, coprendo tutti i principali bacini. I dati raccolti sono fondamentali per confrontare lo stato attuale del mare con le precedenti campagne della serie, svolte nel 2011 e nel 2018. Sono disponibili online report settimanali della missione.
 

