26 novembre 2025
Politiche marittime 26/11/2025

Mediterraneo, a Roma il focus sulla pesca sostenibile

Si riunisce nella Capitale la commissione generale istituita nell'ambito della FAO

La pesca e l'acquacoltura sostenibili saranno al centro della  discussione che si svolgerà a Roma il 28 novembre durante la riunione annuale della Commissione generale per la Pesca nel Mediterraneo (Cgpm), che farà il punto sul rapporto SoMFi 2025 sullo "Stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero". 

Il programma

La Cgpm è un'organizzazione regionale di gestione della pesca istituita nell'ambito della FAO. Il suo obiettivo è garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse ittiche e lo sviluppo dell'acquacoltura nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

In occasione della riunione annuale della Cgpm verrà pubblicato il volume del 2025 che sostiene le decisioni rese necessarie da una base di studi scientifici e che monitora i passi avanti dei Paesi del Mediterraneo nel raggiungimento degli obiettivi comuni dell'ambiente sostenibile. 
 

