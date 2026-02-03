|
03/02/2026

Marocco, Tanger Med da record per il traffico dei container

Lo scalo nordafricano ha registrato un nuovo primato anche nel settore dei rotabili


Trainato dalla crescita delle merci varie, nel 2025 la movimentazione complessiva nel porto marocchino di Tanger Med ha raggiunto la cifra record di 161 milioni di tonnellate di merci, segnando un incremento del 13,3% rispetto al 2024.

Nel positivo quadro generale, il traffico dei container ha registrato il nuovo primato di 11,1 milioni di teu (+8,4%). Una crescita in parte trainata dall'ampliamento di un terminal gestito da APM Terminals. Record anche per i rotabili con 535 mila tir movimentati (+3,6%) grazie all'incremento registrato dalle esportazioni di prodotti industriali e agroalimentari.

Note liete anche riguardo alla movimentazione delle persone: lo scorso anno il traffico dei traghetti nello scalo nordafricano è stato di più di 3,2 milioni di passeggeri (+5,7%) e 895 mila auto (+5%).
 

