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Armatori 14/06/2026

Marina Militare, la Brigata San Marco a bordo della portacontainer "Jolly Argento"

Esercitazione congiunta con Assarmatori e Ignazio Messina & C. Il team specializzato si è calato a bordo del mercantile da un elicottero


I fucilieri della Brigata Marina San Marco che si calano a bordo della nave mercantile in navigazione nel Mediterraneo orientale, con una fregata posta a breve distanza e pronta a intervenire in caso di necessità. Sembra la descrizione di uno scenario bellico, in realtà si tratta di un'esercitazione che si è svolta nello scorso fine settimana nel quadro dell'Operazione Mediterraneo Sicuro (O.M.S.) e che ha visto coinvolte la fregata Marceglia della Marina Militare e la portacontainer Jolly Argento della Ignazio Messina & C., battente bandiera italiana.

Tale attività ha visto un team specializzato della Brigata Marina San Marco calarsi a bordo del mercantile dall'elicottero SH-90, con il supporto di un'unità da sbarco leggera (RHIB) con funzioni di sicurezza e recupero. Le operazioni, pianificate nel rispetto dei più elevati standard procedurali, si sono svolte garantendo la continuità della navigazione commerciale: la Jolly Argento ha mantenuto la propria velocità di crociera durante l'intera fase operativa, con un impatto minimo sulla tabella di marcia.

Una volta a bordo, i militari hanno eseguito una verifica documentale del carico e del ruolino d'equipaggio, completando le attività di controllo senza riscontrare anomalie. L'operazione, della durata complessiva di circa due ore, ha confermato l'efficacia delle procedure di coordinamento tra unità navale, assetto aereo e personale imbarcato.

"Le esercitazioni congiunte fra Marina Militare e marina mercantile sono ormai una costante da diversi anni – fanno sapere da Assarmatori – e hanno permesso di raggiungere un livello di coordinamento fra gli equipaggi e prontezza nelle comunicazioni e nelle operazioni che rappresenta un passaggio significativo per la sicurezza della navigazione. Gli avvenimenti degli ultimi anni, e ancor di più quelli degli ultimi mesi, ci hanno confermato quanto attività di questo tipo siano importanti e irrinunciabili: grazie quindi alla Marina Militare per l'elevato grado di professionalità dimostrato anche in questa occasione".

Tag: assarmatori - marina militare

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