|
adsp napoli 1
17 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,26
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Cultura 15/10/2025

Marevivo ripulisce la spiaggia di Mergellina

Operazione effettuata lo scorso week end dai volontari della fondazione ambientalista in collaborazione con il gruppo Salviamo Mergellina


Nei giorni scorsi i volontari di Marevivo si sono attivati per pulire la spiaggia di Mergellina a Napoli. L'iniziativa era comunque aperta a tutti i cittadini che avevano voglia di dedicare una mattinata all'ambiente e alla cura del mare. 

La presidente e fondatrice di Marevivo, Rosalba Giugni, si è dichiarata "felice per l'operazione realizzata dalla delegazione di Marevivo Campania sulla spiaggia di Mergellina insieme agli amici dell'associazione Salviamo Mergellina. Luogo simbolo di Napoli sul quale già nel 1994 eravamo intervenuti riportando la sabbia realizzando un rinascimento del litorale".
 

Tag: marevivo - ambiente

Articoli correlati

Palinuro, la Guardia Costiera rilascia in mare quattro tartarughe "Caretta Caretta"

Polistirolo nel settore ittico, la battaglia di Marevivo per ridurlo

Settima arte e ambiente: a Napoli la quarta edizione del Pianeta Mare Film Festival

Motoscafi "selvaggi", la testimonianza del comandante Franconi

Its Teclog 3, il nuovo corso di logistica della Fondazione Isyl

Agnano, storia di un patrimonio idrotermale

Il Lloyd's Register torna al 71 Fenchurch Street di Londra

Esplorazione, una rompighiaccio australiana verso le isole più remote dell'Oceano Indiano

Cinque studi su porti, crociere, pesca e nautica