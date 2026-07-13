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Cultura - Eventi 13/07/2026

Mare per le Abilità Diverse: parte il progetto del Circolo Ilva Bagnoli

L'iniziativa, promossa con le Federazioni di Canottaggio, Canoa-kayak, Vela e Special Olympics Italia, vuol essere un atto concreto per favorire gli sport del mare per tutti 


Con la manifestazione "Dalla America's Cup al territorio" parte ufficialmente martedì 14 luglio alle ore 17 al Circolo Ilva Bagnoli di Napoli il progetto Il Mare per le Abilità Diverse e si inaugura il Centro "Ilva a Vela" intitolato a Carlo Rolandi. L'iniziativa, promossa dal Circolo Ilva con le Federazioni di Canottaggio, Canoa-kayak, Vela e Special Olympics Italia, vuol essere un atto concreto per favorire gli sport del mare per tutti. 

Il progetto Il Mare per le Abilità Diverse è infatti una sfida in cui si confronteranno le Istituzioni e le Associazioni sportive per ricercare le migliori e più rapide soluzioni ai problemi di attuazione. A conclusione del dibattito, il Vescovo di Pozzuoli, S.E. Mons. Carlo Villano pronuncerà il suo messaggio augurale, presenzierà alla inaugurazione del Centro Velico e Cultura del Mare "Carlo Rolandi" e all'affidamento delle barche del Circolo alla protezione della Madonnina Ilvana.

A conferma della sensibilità delle Istituzioni e dei vertici delle associazioni sportive, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha inviato un messaggio ed hanno fin ora confermato la partecipazione: Sergio Costa vicepresidente Camera Deputati; Filippo De Rossi e Dino Falconio subcommissari al PRARU Bagnoli; Fiorella Zabatta assessora regionale allo Sport; Laura Lieto vicesindaca di Napoli; Emanuela Ferrante assessora allo Sport Comune Napoli; Daniela Siano CNR;  Gianluigi Ascione presidente Associazione Circolo Nautici; Antonietta De Falco consigliera FIV; Rossano Galtarossa presidente FIC; Stefano Lanfranco presidente Scugnizzi a vela; Carmine Mellone presidente CIP Campania; Mauro Mulazzani presidente regionale FIC; Pasquale Orofino presidente FIV 5^ zona; Fabiano Roma presidente Comitato campano FICK; 
Sergio Roncelli presidente CONI Campania; Salvatore Taurino direttore regionale Special Olympics.

L'evento sarà coordinato da Guglielmo Santoro, vicepresidente del Circolo Ilva e da Mimmo Perna e Francesco Maglione. dirigenti sportivi e si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 17,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 17,30 Incontro sul tema
Il Mare per le Abilità diverse: una sfida per le Istituzioni e le Associazioni sportive.          
Ore 18,30 Messaggio del Vescovo di Pozzuoli, Mons. Carlo Villano 
"Forgiare attraverso la perseveranza: lo sport come fabbrica di futuro"

Inaugurazione del Centro Velico e Cultura del Mare "Carlo Rolandi" 
Svelamento della Targa Ilva a Vela con Adele Rolandi, Nino Castaldo 

Le barche del Circolo vengono affidate alla protezione della Madonnina Ilvana con la benedizione del Vescovo di Pozzuoli
 (Yole ad Otto inclusivo; Quattro di coppia Coastal Rowing; Singolo Surfski) 

Ore 19,00 Varo dell'Otto Yole con gli atleti Special Olympics e l'equipaggio rosa dell'Ilva     

Il Circolo Ilva Bagnoli ringrazia i primi sostenitori del progetto Il Mare per le Abilità diverse: Mario Ambrosino Linoleum World; Fondazione Grimaldi; David Filippi; Nino Castaldo; Adele Rolandi; Francesco Rizzo: Asad Ventrella.
 

Tag: salute

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