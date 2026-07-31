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31 luglio 2026, Aggiornato alle 08,51
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Infrastrutture - Personaggi 31/07/2026

Mare Adriatico Centrale, Fabrizio Marilli sarà il nuovo segretario generale dell'AdSP

Il comitato di gestione, riunito ad Ancona, ha approvato all'unanimità la proposta del presidente Carloni

Fabrizio Marilli

A partire dal 7 settembre, Fabrizio Marilli sarà il nuovo segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il comitato di gestione, nella sua prima riunione dopo la ricostituzione ad Ancona, ha approvato all'unanimità la proposta del presidente Mirco Carloni.

Classe 1982, originario di Grottaglie (provincia di Taranto), Marilli è stato ufficiale delle Capitanerie di porto in servizio per diversi anni negli scali italiani, maturando successivamente un'ampia esperienza di vertice in diverse direzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale dal 2021.
 

Tag: porti - ancona

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