|
adsp napoli 1
04 maggio 2026, Aggiornato alle 12,50
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 04/05/2026

Mar Rosso-Nord Europa via Suez: nuovo servizio MSC

Prima partenza prevista domenica prossima da Anversa. Un approdo anche in Italia


MSC annuncia l'attivazione di un nuovo servizio di linea che collegherà il Mar Rosso con il Nord Europa attraverso il canale di Suez. Con la prima partenza da Anversa il 10 maggio, il servizio marittimo containerizzato effettuerà scali nei porti di Danzica, Klaipeda, Bremerhaven, Anversa, Valencia, Barcellona, Gioia Tauro, Abu Kir, King Abdullah, Jeddah e Aqaba. 

Mediterranean Shipping Company comunica che il servizio prevederà connessioni anche con la regione del Golfo Persico tramite un collegamento camionistico tra King Adbullah e Dammam e inoltri su navi feeder per i porti del Golfo. MSC spiega in una nota che il servizio è stato deciso "in risposta alla crescente domanda di collegamenti tra l'Europa e il Mar Rosso e al difficile scenario in Medio Oriente". 
 

Tag: msc

Articoli correlati

Valorizzazione della Risorsa Mare: Ddl approvato anche alla Camera

Panama in salute: nel Canale aumentano transiti e prenotazioni

Il Giro del Mondo 2028 di Costa Deliziosa

Registrazioni navali, Imo approva le linee guida per la trasparenza

Stenelle nel Santuario Pelagos: iniziano i monitoraggi a bordo delle navi Corsica Sardinia Ferries

Nuova car carrier per Grimaldi: battezzata e consegnata "Grande Inghilterra"

Assiterminal e ForMare lanciano il primo Master Executive in Management dei Terminal Portuali

Crociere, nel 2025 oltre un milione di italiani a bordo. I dati CLIA

Grimaldi Lines, una nave carica di libri e una città in fiore