Manovra ferroviaria nei porti, la Commissione Ue autorizza l'Italia al sostegno economico

I contributi saranno rivolti agli operatori di manovra che dovranno ribaltare alle imprese ferroviarie il 50% degli stessi


La Commissione Europea ha autorizzato l'Italia al sostegno economico alla manovra ferroviaria merci nei porti. Fermerci rende noto che si tratta della prima volta che viene concesso un aiuto di questo tipo al settore. L'incentivo prevede una riduzione delle tariffe per gli operatori del trasporto ferroviario merci e i loro clienti.

Valida per cinque anni, la decisione della Commissione Europea autorizza le Autorità di Sistema Portuale italiane a erogare incentivi fino a un massimo di 500 mila euro per anno, per un totale di 30 milioni complessivi nel periodo di riferimento. Il contributo è rivolto agli operatori di manovra che dovranno ribaltare alle imprese ferroviarie il 50% dello stesso, sul modello del Ferrobonus. 

Fermerci precisa che in questo momento si attende il decreto interministeriale necessario all'attuazione della misura. Successivamente le Autorità di Sistema Portuale potranno procedere, facoltativamente, con l'emanazione dei bandi per l'assegnazione del contributo.

Tra il 2021 e il 2024 il numero di treni merci nei porti, in origine e destino, è diminuito di 5 punti percentuali. Fra le cause principali, oltre le tensioni geopolitiche e le capacità ridotte della rete ferroviaria, sono da considerare anche i costi per i servizi di manovra ferroviaria merci nei porti.  


 

