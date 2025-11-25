|
Manovra, De Ruvo (Confetra): "Contributo Agcom troppo oneroso"

Il previsto incremento del tributo rischia di penalizzare gravemente il settore della logistica e dei corrieri con licenza postale per la consegna pacchi

Carlo De Ruvo

Per Confetra la Legge di Bilancio 2026 contiene elementi positivi per le imprese, ma l'incremento del contributo Agcom rischia di penalizzare gravemente il settore della logistica e dei corrieri con licenza postale per la consegna pacchi. È questa la principale preoccupazione sollevata dalla confederazione dei trasporti e della logistica, che ribadisce la necessità di un intervento immediato da parte del governo.

"Apprezziamo il rigore con cui è stata costruita la Legge di Bilancio 2026,riconoscendo l'impegno nel mantenere l'equilibrio dei conti pubblici, e valutiamo positivamente misure come l'iper-ammortamento, la riduzione dell'IRPEF nella fascia 28.000-50.000 euro e le iniziative su rinnovi contrattuali, premi di produttività e welfare aziendale - dichiara Carlo De Ruvo, presidente di Confetra - tuttavia non possiamo ignorare le criticità legate al forte aumento del contributo dovuto all'Agcom, che rischia di gravare in modo insostenibile sulle imprese di logistica attive nella consegna di pacchi postali". 

In particolare, l'articolo 60 del DDL Bilancio prevede la revisione del contributo a carico degli operatori dei settori regolati, introducendo: un contributo fisso pari al 2 per mille del fatturato, un incremento del 33% entro il 2029 e la possibilità di ulteriore aumento fino al 2,5 per mille su richiesta dell'Autorità.

Una misura, come sottolinea De Ruvo, che "risulta problematica sotto più profili. Il contributo diverrebbe fisso e totalmente sganciato dai costi effettivi di regolazione, in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE, che prevede che gli oneri a carico delle imprese coprano solo i costi operativi diretti delle Autorità e siano proporzionati".

Il rischio, secondo Confetra, è un ulteriore aggravio per un settore già messo alla prova dall'instabilità geopolitica e dall'aumento dei costi commerciali globali: "le imprese italiane risultano già tra le più penalizzate d'Europa sotto il profilo dei contributi alle Autorità regolatorie con importi nettamente superiori rispetto a Paesi come Germania, Francia e Spagna, dove i modelli di regolazione sono più equilibrati e sostenuti dai bilanci statali o da modelli misti. Senza contare che l'Agcom registra avanzi di bilancio significativi, che evidenziano un prelievo eccessivo rispetto alle reali esigenze dell'Autorità".

Accanto al tema Agcom, Confetra segnala anche la criticità del divieto di compensazione orizzontale dei crediti d'imposta, incluso quello derivante dal recupero accise per l'autotrasporto: "questa norma sottrarrebbe alle imprese strumenti essenziali per preservare la liquidità — sottolinea De Ruvo — e tutte le forze politiche hanno già riconosciuto la necessità di eliminarla".

"Chiediamo al presidente del Consiglio di intervenire affinché il Governo riveda queste misure, - conclude De Ruvo – serve una revisione urgente delle disposizioni relative al contributo Agcom per allinearle ai criteri di proporzionalità ed efficienza previsti dalla normativa europea e per non compromettere la competitività del nostro sistema logistico". 
 

