11 febbraio 2026
Armatori

Maersk ordina in Cina otto navi dual-fuel da 18.600 teu

Le portacontainer saranno realizzate dal cantiere New Times Shipbuilding e consegnate tra il 2029 e il 2030


Maersk ha ordinato al cantiere navale cinese New Times Shipbuilding Co. la costruzione di otto portacontainer dual-fuel con una capacità di stiva pari a 18.600 teu. Le unità saranno prese in consegna tra il 2029 e il 2030 e potranno essere alimentate a gas naturale liquefatto.

Anda Cristescu, responsabile del noleggio e delle nuove costruzioni della compagnia danese, ha affermato che l'accordo mira a mantenere la competitività della flotta preservandone al contempo la flessibilità operativa. Pur rimanendo saldamente nel segmento delle portacontainer ultra-large, le navi sono state progettate con una lunghezza lievemente inferiore rispetto alle più grandi portacontainer attualmente in servizio. Con 366 metri di lunghezza e 58,6 metri di larghezza, sono più compatte delle navi da 400 metri, ora considerate il limite massimo del settore.

Cristescu ha affermato che si è trattato di una scelta ponderata. "La flessibilità di impiego è stata un fattore chiave nel nostro processo decisionale. Sebbene queste navi siano di grandi dimensioni, offrono una maggiore flessibilità rispetto alle navi più grandi attualmente in costruzione nel nostro settore, offrendoci maggiori opzioni di impiego sia nella nostra rete attuale che in quella futura", ha concluso.
 

