|
adsp napoli 1
06 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,43
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 04/02/2026

Maersk Line e Hapag-Lloyd attraversano di nuovo Suez con un servizio India-Mediterraneo

Le navi tornate nel Mar Rosso saranno costantemente sorvegliate da unità militari


Le compagnie armatoriali Maersk Line e Hapag-Lloyd hanno reso noto che le portacontainer impiegate nel servizio denominato rispettivamente ME11 e IMX, offerto nell'ambito dell'alleanza Gemini Cooperation, ritorneranno a transitare attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez, potendo contare sulla costante sorveglianza di unità militari.

Il servizio collega l'India e il Medio Oriente con il Mediterraneo toccando i porti di Jebel Ali, Mundra, Jawaharlal Nehru, Salalah, Port Said, Valencia e Tanger Med e il ripristino dei transiti attraverso il canale egiziano è avvenuto con la partenza ieri della nave Astrid Maersk dal porto di Valencia diretta in Oriente e con la partenza di oggi dal porto di Mundra della portacontenitori Albert Maersk diretta verso il Mediterraneo.

Le due compagnie comunicano inoltre che al più presto torneranno ad attraversare Suez (rinunciando quindi alla circumnavigazione dell'Africa) anche i collegamenti Se1-Ae12 (che dal Far East arriva in Adriatico, servendo Rijeka e Koper) e Se3-Ae15 (che raggiunge la Turchia).
 

Tag: hapag lloyd - maersk

Articoli correlati

A Ravenna il primo Consiglio generale di Confitarma del 2026

Legge semplificazione e nuove mansioni del comandante: la lente sulle criticità

Formazione, borse di Studio Caronte & Tourist a 15 neodiplomati

Portacontainer, inizia la costruzione della prima nave a metanolo dual-fuel di Italia Marittima

Portacontainer, raddoppiate le unità dual-fuel nel 2025

Tassazione marittimi, Confitarma: "Occupazione a rischio per posizione Agenzia delle Entrate"

Confitarma e ForMare presentano la terza edizione del Master Executive in Shipping Management

Stati di bandiera, ICS pubblica il report sulle performance

Grandi Navi Veloci prende in consegna "Gnv Aurora"