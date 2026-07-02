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Armatori - Logistica 02/07/2026

Logistica USA, Cma Cgm annuncia l'acquisizione di FedEx Supply Chain

Il gruppo armatoriale francese ha evidenziato che l'operazione triplicherà quasi le dimensioni delle attività di contract logistics in Nord America della controllata CEVA Logistics


Accelerando la propria espansione nella logistica statunitense, Cma Cgm ha annunciato l'acquisto di FedEx Supply Chain, società controllata di FedEx Corp specializzata nella gestione della logistica integrata e delle supply chain. L'operazione – da 1,4 milioni di dollari – mira ad integrare sempre di più il trasporto marittimo, aereo e logistica terrestre del gruppo francese.

Contestualmente all'acquisizione, le due società prevedono di sottoscrivere accordi commerciali pluriennali che riguarderanno il trasporto aereo e marittimo delle merci. In questo modo FedEx continuerà a collaborare con il gruppo francese anche dopo la cessione della controllata logistica. 

Il gruppo armatoriale francese ha evidenziato che l'operazione, il cui perfezionamento è previsto entro quest'anno, triplicherà quasi le dimensioni delle attività di contract logistics in Nord America della controllata CEVA Logistics.

Negli ultimi anni Cma Cgm ha rafforzato significativamente la propria presenza negli Stati Uniti attraverso investimenti in terminal portuali e infrastrutture logistiche, oltre alla creazione di una joint venture da 10 miliardi di dollari con Stonepeak.
 

Tag: cma cgm

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