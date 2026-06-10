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Logistica - Personaggi 10/06/2026

Logistica e automotive, Mark Hindley nuovo presidente di ECG

L'ex numero uno, Wolfgang Göbel, lascia l'incarico dopo 24 anni di servizio nel consiglio

Mark Hindley (Ph: ECG)

ECG, l'associazione europea della logistica al servizio dell'industria degli autoveicoli, annuncia di aver eletto alla presidenza Mark Hindley di BCA Automotive, che ricopriva in precedenza la carica di vicepresidente. L'ex presidente, Wolfgang Göbel, che lascia l'incarico dopo 24 anni di servizio nel consiglio, di cui sette come vicepresidente e dieci come presidente, è stato nominato presidente onorario.

Sia Hindley che il nuovo vicepresidente, Marco Duato Mollera, di Suardiaz Shipping Lines, sono stati eletti per un mandato di due anni. Gli altri membri del consiglio direttivo resteranno in carica per un anno. Sono stati rieletti i consiglieri Serge Agneray (Groupe Charles André), Artur Allende (Noatum Automotive), Costantino Baldissara (Grimaldi Group), Mats Eriksson (Axess Logistics), Ceren Eker Güven (ANT Lojistik), Ömer Gürsoy (Gürsoy Group), Johannes Alexander Hödlmayr (Hödlmayr International AG), Neringa Jasiulioniene (Manvesta), Jørgen Lindgaard (UECC) e Nikos Paterakis (Neptune Lines). I consiglieri Marc Adriansens e Krzysztof Szeligowski si sono invece dimessi.
 

Tag: automotive - logistica

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