Logistica avanzata, Leapmotor International e Grimaldi Group consolidano la partnership strategica

Leapmotor International (LPMI), la joint venture strategica tra Stellantis e Leapmotor, annuncia l'espansione della sua partnership logistica con il Gruppo Grimaldi. Questa collaborazione rappresenta un importante traguardo per la gestione della supply chain del settore automobilistico, avendo consegnato con successo quasi 100.000 veicoli dalla Cina all'Europa negli ultimi 18 mesi, di cui oltre 20.000 unità destinate al mercato italiano nel periodo gennaio-marzo 2026.

L'operazione è stata realizzata attraverso un programma strutturato di 15 viaggi nel primo trimestre del 2026, collegando la Cina con diversi porti di ingresso europei (Anversa, Portbury, Valencia, Vigo, Setúbal, Livorno, Civitavecchia e Gioia Tauro). Questa iniziativa evidenzia la capacità di Leapmotor International di progettare e gestire supply chain complesse e su larga scala, fornendo soluzioni logistiche end-to-end completamente integrate in partnership con il Gruppo Grimaldi.

Una flotta a prova di futuro per una crescita sostenibile

Il programma si avvale della flotta di nuova generazione di Pure Car & Truck Carriers (PCTC) del Gruppo Grimaldi, tra cui la Grande Svezia, la Grande Michigan, la Grande Istanbul e la Grande Tianjin. Queste navi rappresentano una parte di un importante investimento in 17 nuove PCTC, ciascuna con una capacità superiore a 9.000 CEU (Unità Equivalenti Auto). In linea con gli obiettivi di zero emissioni nette del settore marittimo entro il 2050, queste navi sono predisposte per il trasporto di ammoniaca, combinando la grande scalabilità con l'impegno a ridurre l'impronta di carbonio della distribuzione globale di veicoli.

Infrastrutture portuali integrate e servizi a valore aggiunto

Oltre alla navigazione, la partnership si basa sulla piattaforma logistica integrata di Grimaldi e sui suoi ingenti investimenti infrastrutturali. Queste strutture, tra cui hub chiave in Italia e ulteriori posizioni strategiche in tutta Europa, svolgono un ruolo centrale a supporto dell'operazione. Estendendosi su quasi sei milioni di metri quadrati di aree portuali attrezzate, consentono processi di movimentazione dei veicoli altamente efficienti e snelli, tra cui preparazione, manutenzione e ricarica delle batterie.

Una visione strategica basata su tre pilastri

Al centro dell'iniziativa si trova la capacità avanzata di progettazione e gestione logistica di LPMI, che consente all'azienda di gestire volumi crescenti e una maggiore complessità operativa. Il programma è strutturato attorno a tre pilastri principali:

- Pianificazione e sincronizzazione della catena di approvvigionamento end-to-end: la produzione di Leapmotor in Cina è strettamente allineata alla capacità marittima e alla disponibilità dei terminal, richiedendo spesso soluzioni personalizzate e specifiche per ogni caso.

- Coordinamento integrato della catena di approvvigionamento: lo stretto allineamento tra le operazioni marittime e terrestri garantisce un rapido flusso di veicoli attraverso i porti europei, gestendo picchi di volume superiori a 5.400 unità per scalo navale.

- Disciplina operativa e miglioramento continuo: una pianificazione dettagliata e un'ottimizzazione costante dei processi garantiscono prestazioni costanti e attività sicure sul campo, migliorando l'efficienza operativa e la solidità dell'esecuzione lungo l'intera catena logistica.

Prospettive del management

"La logistica è un fattore chiave di differenziazione e una leva strategica per la competitività nel moderno settore automobilistico", ha detto Alessandro Furnò, vicepresidente Global Supply Chain & Purchasing di LPMI. "La nostra capacità di gestire un ecosistema così complesso, supportata da un partner affidabile come il Gruppo Grimaldi, è un pilastro del nostro successo commerciale. Questa partnership garantisce che le nostre capacità logistiche si evolvano di pari passo con la nostra tecnologia, consolidando la nostra posizione nel mercato europeo".

"Siamo orgogliosi di supportare Leapmotor International in questa fase di trasformazione della sua espansione europea", ha affermato Luigi Pacella Grimaldi, direttore Automotive Intercontinentale del Gruppo Grimaldi. "Questo è più di un semplice contratto di servizio; è una partnership a lungo termine basata sulla fiducia e sulla collaborazione. Rimaniamo impegnati a fornire le soluzioni logistiche scalabili e personalizzate necessarie per supportare la crescita dei volumi di LPMI".

