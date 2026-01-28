|
Lockton P.L. Ferrari, Gerolamo Chiavari nominato alla guida della divisione Global Solutions Italia

Prosegue la crescita orizzontale avviata nel 2025 dalla società italiana del Gruppo Lockton

Gerolamo Chiavari

Lockton P.L. Ferrari ha nominato Gerolamo Chiavari, Head of Global Solutions Italia. Il broker attivo da oltre 60 anni nel settore assicurativo e specializzato nella gestione di polizze P&I marine (Protection and Indemnity) prosegue così la crescita orizzontale avviata nel 2025 con la costituzione di nuove business units, dedicate a Surety, Energy e Construction & Real Estate a cui si aggiunge ora Global Solutions, che operano dalla nuova sede di via Turati 32, a Milano.

Uno sviluppo reso possibile dal buon andamento di Lockton P.L. Ferrari che, ad aprile 2025, ha aumentato sia i ricavi lordi (+14%) che il numero clienti (+10%), in linea l'andamento del Gruppo Lockton tra i primi 10 broker a livello mondiale (+13% del fatturato superiore a 4 miliardi di dollari con oltre 65.000 clienti).

Chiavari potrà contare sul supporto di due Client Manager, Alberto Truono e Sofija Lazareska. Entrambi apportano competenze specialistiche nella gestione e nello sviluppo di portafogli assicurativi per clienti corporate, domestici e internazionali. Il team è in piena espansione e continuerà ad ampliarsi nel corso dell'anno, con l'obiettivo di integrare ulteriori talenti. Global Solutions è la practice multinazionale specializzata di Lockton che offre una guida end‑to‑end all'esperienza globale del cliente. Global Solutions riunisce le risorse globali di Lockton in tutte le geografie per garantire una cultura globale coerente e un'esperienza cliente uniforme.

Gli obiettivi della nuova divisione
"Le catene del valore - spiega Chiavari - sono sempre più globali, i rischi sempre più interconnessi – dal cyber alle interruzioni di fornitura, dalle responsabilità ambientali alle nuove normative ESG. La nuova divisione nasce per offrire una visione integrata del rischio, combinando competenze locali e piattaforme internazionali. Ci proponiamo come unico punto di contatto di questa rete estesa in grado di gestire servizi complessi di gestione del rischio globale, progettazione di programmi assicurativi e collocamento e coordinamento dei servizi locali nei diversi paesi di operatività".

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, tra cui managing director e membro Executive Committee di RibéSalat e Assurex Global Steering Committee EMEA, Gerolamo Chiavari riporta a Filippo Fabbri, ceo di Lockton P.L. Ferrari e a Michael C. Lombardi, executive vice president Lockton Global Solutions.

