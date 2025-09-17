|
adsp napoli 1
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica - Personaggi 17/09/2025

Lockton P.L. Ferrari annuncia l'ingresso di Salvatore Paternò, nuovo chief operating officer

Il gruppo leader nel settore assicurativo marittimo punta a rafforzare la capacità organizzativa in vista delle future sfide di mercato

Salvatore Paternò

Lockton P.L. Ferrari, attiva nel settore assicurativo marittimo e specializzata nella gestione di polizze P&I (Protection and Indemnity), annuncia la nomina di Salvatore Paternò chief operating officer (coo). Questa nomina segna una tappa importante nel percorso di crescita dell'azienda che fa parte del Gruppo Lockton, il più grande broker assicurativo indipendente al mondo, e che ha messo a segno nell'ultimo esercizio, chiuso ad aprile 2025, una crescita annuale a due cifre dei ricavi lordi (+14% a quota 34 milioni di dollari), del numero clienti (+10% a 630) insieme ad un costante aumento del personale negli ultimi 5 anni.

"L'introduzione di un coo dedicato riflette una scelta strategica, volta a rafforzare la capacità organizzativa della nostra realtà e a garantire maggiore agilità operativa in vista delle sfide future, tra cui la possibile apertura di nuove sedi operative e l'esplorazione di ulteriori campi di attività" spiega Filippo Fabbri, amministratore delegato di Lockton P.L.Ferrari. "Con questa nomina vogliamo dare un segnale forte di visione e di leadership: stiamo preparando la nostra organizzazione a cogliere con prontezza le opportunità che il mercato offre. Da Salvatore Paternò ci aspettiamo una guida dedicata all'evoluzione operativa dell'azienda, in modo da rafforzare al tempo stesso la nostra capacità di innovare e quella di crescere".

Paternò, 48 anni, oltre vent'anni di esperienza nel settore assicurativo tra cui AIG Europe, Donau Versicherung – VIG e Swiss Re Corporate Solutions in ruoli come Head Business Operations EMEA, Regional Operational Excellence Manager and Global Change Adoption, ha maturato conoscenze nel settore Consumer e Commercial Insurance per clienti domestici ed internazionali, nei rami Property, Casualty and Specialties, ha commentato: "Sono onorato di essere entrato a far parte della famiglia Lockton P.L. Ferrari, assumere questo incarico e di contribuire in maniera diretta alla crescita di Lockton P.L. Ferrari. Il mio impegno sarà quello di mettere a disposizione l'esperienza e know-how accumulati nei diversi ruoli ricoperti negli anni e di tradurre la visione strategica in azioni concrete, rendendo l'organizzazione sempre più efficiente e pronta ad affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione, con lo sguardo rivolto a nuove opportunità e all'espansione in settori ad alto potenziale".

Tag: sinistri - marittimi

Articoli correlati

Milano Centrale, open day al Deposito Rotabili Storici

A Marghera attivo il primo binario cargo da 740 metri

Intelligenza Artificiale, quale impatto nella catena logistica. A Napoli il focus di Accsea

Carico e scarico dei veicoli, dalla Fai il punto della situazione

PSA Genova Pra' potenzia le risorse umane

In Corea RINA approva il design della nave per trasporto di Co2; a Gnl e H2-ready di Komac

Uniport e Assiterminal contro l'imposta regionale dei porti della Campania

Meno tasse e più tecnologia per migliorare la logistica italiana, secondo Confetra

FS Logistix avvia i primi treni Anversa-Milano